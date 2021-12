Raudaer pflanzen am Radweg Erinnerungsbäume

Den ersten Erinnerungsbaum am überregionalen Radweg, der durch Rauda führt, hat Familie Kliem im Gedenken an ihre verstorbene Tochter Anne gesetzt.

Rauda. Eine Familie pflanzt einen Baum für ihre verstorbene Tochter und legt so den Grundstein für eine umweltfreundliche Tradition im Dorf.

„Du fehlst uns Anne““ steht auf einer kleinen handgefertigten Tafel an einem frisch gepflanzten Baum am überregionalen Radweg, der durch Rauda führt. Gesetzt wurde er von Familie Kliem in Erinnerung an Tochter Anne, die im August nach schwerer Krankheit verstorben ist.

„Der Baum hilft mir und meinem Mann sehr bei der Trauerbewältigung“, sagt die Raudaerin Evelyn Kliem. Auf den Friedhöfen in Gera hatten sie vergeblich nach einem schönen Platz unter einem Baum für ihre verstorbene Tochter gesucht. Weil der Platz dort rar ist, musste es ein schlichtes Urnengrab werden. Mit dem Baum, den sie am Radweg in Rauda gesetzt haben, gibt es nun auch einen nahen Ort, den die hinterbliebene Familie besuchen kann.

Rotblühende Kastanie hält Erinnerung wach

Regelmäßig sind die Eltern und Geschwister am Baum und zünden an seinem Fuß in der Dämmerung ein Licht an, um die Erinnerung an Anne wachzuhalten, die in wenigen Tagen, zu Weihnachten 31 Jahre alt geworden wäre.

Bäume als Lebenssymbol sind der Familie, die vor einigen Jahren aus Gera nach Rauda zugezogen war, sehr wichtig. „Wir sind regelmäßig in unserer Freizeit im Wald unterwegs, nur schade, was manche Menschen durch Waldfrevel daraus machen“, bedauert Evelyn Kliem, die in Steinbrücken als Kindergärtnerin arbeitet.

Im Gedenken an Tochter Anne. Foto: Angelika Munteanu

Für die Erinnerung an Tochter Anne hat die Familie eine rotblühende Kastanie ausgewählt. Ein vital anmutendender Stamm, dessen Äste im nächsten Frühjahr Blätter und Blüten austreiben sollen.

„4,30 Meter ist sie groß“, weiß Vater Stefan Kliem, von Beruf Zimmermann, auf den Zentimeter genau. Vom Fachmann in der Baumschule Deegen in Bad Köstritz haben sich die Kliems genau beraten lassen. Da der Pflanzplatz am Radweg an einem Feld in einiger Entfernung zum Waldrand des kühlen und schattigen Mühltals liegt, sei der Ort bestens geeignet.

Gemeinderat stimmtGedenkbäumen im Dorf zu

Mit ihrem Wunsch, für Tochter Anne einen Baum im Dorf zu setzen, hat Familie Kliem den Anstoß gegeben für Pflanzaktionen, die zu einer guten Tradition in Rauda werden könnten. Vor wenigen Wochen hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass jeder, der es möchte, zu einem besonderen Anlass in Abstimmung mit der Gemeinde einen Gedenkbaum am langen Radweg im Gemeindegebiet anpflanzen kann. Eine Ausnahme gibt es: Nadelbäume sind nicht erlaubt.

Mit den Anpflanzungen könnten Erinnerungen wach gehalten werden an Geburten, Hochzeiten, runde Jubiläen oder auch an verstorbene Verwandte und Freunde. Zugleich kann mit den neuen Bäumen die Gemeinde verschönert, Radwanderern im Sommer Schatten gespendet und etwas Gutes für die Umwelt getan werden.

Den Standort für die rotblühende Kastanie, die an Tochter Anne erinnert, haben die Kliems mit dem Gemeindearbeiter abgestimmt. Es soll nicht ihre einzige Anpflanzung bleiben. „Für das nächste Jahr erwarten wir unser zweites Enkelkind“, verrät Evelyn Kliem und auch, dass sie dann einen weiteren Baum am Radweg setzen wollen.

„Eine schöne Aktion“, sagt auch Bürgermeister Hans-Jürgen Dietrich (CDU). Und es seien bereits weitere Anfragen von Dorfbewohnern gekommen, wo sie zur nächsten Pflanzzeit ihren Gedenkbaum setzen könnten.