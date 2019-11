200 Polizeibeamte trainieren Ernstfall in Eisenberg im Bild: Sondereinsatzkräfte nähern sich dem Gebäude unter Beobachtung von Prüfern in Warnwesten

Eisenberg. Das Szenario der Polizei: Drei Männer hatten in der ehemaligen Landeserstaufnahmeeinrichtung Eisenberg mehrere Geiseln genommen.

Realistische Übung: Geiselnahme in Erstaufnahmeeinrichtung

Bei einer Übung der Landespolizeiinspektion Jena probten am Dienstag rund 200 Polizisten für den Ernstfall. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war die Übung sehr realistisch.

Das Szenario bestand darin, dass drei Männer in der ehemaligen Landeserstaufnahmeeinrichtung Eisenberg mehrere Geiseln genommen hatten, um damit ihren Forderungen auf Familiennachzug Nachdruck zu verleihen. Die Übung wurde in dem leerstehenden Gebäude der ehemaligen Landeserstaufnahmeeinrichtung an der B 7 durchgeführt.

In einem ersten Schritt mussten die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Saale-Holzland die Gefahr erkennen und das Gebäude sichern, ehe in einem zweiten Schritt die Landespolizeiinspektion Jena die Führung übernahm und Spezialkräfte angeforderte.

Mehr als zehn Stunden zogen sich die Verhandlungen mit den Tätern hin. Längst waren Spezialeinsatzkräfte aus Thüringen, später auch als Sachsen-Anhalt auf dem Gelände. Sie griffen ein, als aus den Verhandlungen Ernst zu werden drohte.

Am Ende wurden die drei Täter überwältigt und die Geiseln befreit.

Ziel des Einsatzes war es, das Zusammenspiel aller beteiligten Kräfte zu trainieren, insbesondere die der lokal zuständigen Dienststellen und der hinzugeordneten Kräfte der Landeskriminalämter Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Rund 200 Polizisten waren an der Übung beteiligt.

