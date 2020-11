Rechnen mit spitzem Stift

Fast 2,3 Millionen Euro mehr soll es im nächsten Jahr vom Land gegeben für den Saale-Holzland-Kreis. Wie auch jede Kommunen einen Zuschlag bekommen soll bei den sogenannten Schlüsselzuweisungen. Von 19 Euro je Einwohner ist die Rede.

Das Geld ist zwar noch nicht da, ja die Ausgabe des Landes dafür noch nicht einmal mit dem Landeshaushalt beschlossen. Doch das große Rechnen mit dem spitzen Stift hat schon begonnen. Wenig verwunderlich. Zu einen deshalb, weil mit dem zu Ende gehenden Jahr eine jede Kommunen ihren Haushalt für das neue mit soliden Zahlen festzurren will. Zum anderen – und vor allem deshalb – weil der Finanzbedarf in den meisten Kommunen des Saale-Holzlandes groß ist.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass am Ende der Kette der Finanzflüsse von oben nach unten, also in den Gemeinde sehr genau darauf geschaut wird, was der Kreis mit seinen zusätzlichen 2,3 Millionen Euro anstellen wird. Nach der letzten Rechnung für den Doppelhaushalt könnte er das Geld eigentlich selbst gut gebrauchen. Zumal der Sanierungsstau an Schulhäusern und Kreisstraße trotz aller bisherigen Investitionen längst nicht aufgelöst ist.

Verständlich aber auch, dass klamme Kommunen jetzt laut nach einem Absenken der Kreisumlage rufen, damit ihnen mehr Luft zum Atmen bleibt.