Regelschul-Standort Crossen kippelt

Zunehmend gerät der Regelschul-Standort Crossen in Gefahr. Nach der aktuellen Zahl der Schulanmeldungen könnte das neue Schuljahr ohne fünfte Klasse in der Regelschule in der Gemeinde an der Weißen Elster beginnen.

Zehn Kinder sind von ihren Eltern bis zum Stichtag 6. März für eine fünfte Klasse an der Crossener Schule angemeldet worden. 20 sollten es für die Klassenbildung jedoch sein. Darüber hat Landrat Heller (CDU) in der jüngsten Kreistagssitzung informiert. Von den 33 künftigen Fünftklässlern aus Crossen möchten im neuen Schuljahr 19 in Eisenberg zur Schule gehen und fünf in die Gemeinschaftsschule des CJD in Droyßig in Sachsen-Anhalt.

Probleme für den Regelschul-Standort Crossen gibt es seit längerem. Die waren in einer Schulkonferenz zur Schulentwicklung am 13. Januar erörtert worden, erinnerte Landrat Heller im Kreistag. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits die Frage, ob eine fünfte Klasse für das Schuljahr 2020/21 zustande kommen wird. Die Regelschule steht zudem vor der Frage: Was passiert mit der jetzigen neunten Klasse im neuen Schuljahr und wie kann man für die Schüler einen Schulwechsel im Abschlussjahr, also in der zehnten Klasse vermeiden?

Lehrermangel verschärft die Situation

Verschärfend hinzu kommen die Unterrichtsbedingungen: Das Staatliche Schulamt Ostthüringen räumt den starken Lehrermangel an der Regelschule Crossen ein. Für die Deutschlehrerin, die zum nächsten Schuljahr in Rente geht, sei bisher noch kein Ersatz gefunden worden. Und die Abordnung einer Deutsch- und Englischlehrerin vom Gymnasium Eisenberg nach Crossen endet mit dem aktuellen Schuljahr. Zudem müsste das Schulgebäude dringend saniert werden.

Crossen hofft noch auf Schüler aus Nachbarkreisen

Nachdem die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr vorliegen, soll eine weitere Schulkonferenz am 24. März über die künftige Klasse 5 entscheiden. „Wir geben die Hoffnung nicht auf und kämpfen weiter um den Schulstandort“, sagt Uwe Berndt (Die Linke), Mitglied des Kreistages und Bürgermeister in Crossen, nach den Informationen des Landrats. Er will Gespräche über die Kreis- und über die Landesgrenze hinweg führen, kündigte Berndt enttäuscht an. Möglicherweise könne man aus Bad Köstritz, dem gemeinsamen Unterzentrum im benachbarten Landkreis Greiz, Schüler für eine fünfte Klasse in Crossen gewinnen. Und er wolle auch mit dem Bürgermeister von Wetterzeube gleich jenseits der Landesgrenze in Sachsen-Anhalt sprechen.

Im Crossener Gemeinderat war der Frust über die unklare Lage am Donnerstagabend spürbar. „Wollen wir uns das gefallen lassen?“, fragte Jörg Henke (AfD). Auch er wusste jedoch keine Lösung – auch angesichts der Tatsache, dass der Unterhalt der Schule in die Zuständigkeit des Kreises fällt. Sein Parteikollege Andreas Handwerck sagte, die Gemeinde zahle inzwischen wohl den Preis für die rückläufige Einwohnerzahl der letzten Jahre. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Einwohner von 2147 auf 1510 zurückgegangen – was sich natürlich auch auf die Zahl der Kinder auswirkt.

Gelingt all das nicht, müsste die fünfte Klasse aus Crossen im neuen Schuljahr komplett nach Eisenberg ausgelagert werden. Bürgermeister Berndt geht davon aus, dass das eine einmalige Sache wäre: „In den nachfolgenden Grundschulklassen gibt es wieder mehr Schüler.“

Weiterhin abgespeckt wird die Regelschule Crossen aber auch in den höheren Klassenstufen: Die Klassen 9 und 10 sollen im neuen Schuljahr nach Eisenberg ausgelagert werden. Und die künftige Klassenstufe 8, die derzeit mit 27 Schülern in zwei Klassen geführt wird, werden dann einzügig, also nur in einer Klasse unterrichtet.