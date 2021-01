Regelschul-Standorte im Saale-Holzland-Kreis nicht in Gefahr

Vorausgesetzt, dass die bis für das Jahr 2026/27 prognostizierten Schülerzahlen an den einzelnen Standorten Bestand haben und die Eltern ihre Kinder an den jeweiligen Schulen auch anmelden, ist derzeit keine einzige Regelschule im Saale-Holzland der Gefahr ausgesetzt, geschlossen zu werden.

Selbst bei wackeligen Kandidaten, wie der Regelschule „Elstertal“ in Crossen zeichnet sich mittelfristig eine Stabilisierung der Schülerzahlen ab. Auf Schüler-Zuwächse hoffen können nach der Prognose des Schulverwaltungsamtes bis zum Schuljahr 2026/27 die Regelschulen in Eisenberg (+ 25), in Stadtroda (+ 76), in Hermsdorf (+ 29), in Kahla (+ 31) sowie in Dorndorf (+ 13).

Nicht berücksichtigt bei den Standorten in Hermsdorf und Dornburg ist dabei, dass hier gegenwärtig 16 Gastschüler aus dem Landkreis Greiz beziehungsweise in Dornburg 10 Gastschüler aus Jena unterrichtet werden. Etwas differenzierter sieht es am Standort Bürgel aus. Hier sinkt die Zahl der aus dem eigenen Einzugskreis vorhandenen Schüler bis zum Jahr 2026/27 um sechs auf dann noch 227 Schüler im weiterführenden Schulteil.

Gut kommt nach der Prognose die Regelschule Schkölen weg. Ohne Gastschüler könnte man im Jahr 2026/27 auf 103 Schüler blicken, gegenüber dem aktuellen Stand ein Plus von einem Schüler. Crossen schließlich kann ab dem nächsten Schuljahr wieder eine fünfte Klasse eröffnen. Bis Ende des Prognosezeitraumes sollen die Schülerzahlen von derzeit 57 wieder auf 116 steigen.