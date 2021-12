Reger Andrang bei Funke-Impfaktion in Eisenberg

Eisenberg. Die nächste Aktion „Impfen ohne Termin“ findet bei Funke in Eisenberg am Samstag, 18. Dezember, statt.

Über 120 Impfwillige fanden sich am Samstagmittag am Standort des Eisenberger Logistikzentrums von Funke Medien Thüringen ein, um sich vorwiegend ihre Booster-Impfung mit Biontech abzuholen. Damit wenigstens ein Teil der Wartenden nicht frierend im Freien stehen musste, hatte Depotleiterin Anke Neumann die Halle öffnen lassen.

Im Gegensatz zum ersten Impftermin wurde zudem diesmal ein beheizbares Zelt für die Arztgespräche aufgebaut. Geimpft wurde auch nicht in der kühlen Halle, sondern in den beheizten Büroräumen. Die nächste Aktion „Impfen ohne Termin“ findet bei Funke in Eisenberg am 18. Dezember von 12 bis 18 Uhr in der Bahnhofstraße 15 statt.