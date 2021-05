Abc-Schützen im Saale-Holzland werden untersucht

Eisenberg. Verzögerungen bei Einschulungsprozedere. Untersuchungen finden in Eisenberg statt

Pandemiebedingt hat sich der Start der Einschulungsuntersuchungen für das Schuljahr 2021/22 im Landkreis verzögert, zunächst wurden nur Kinder mit speziellen Bedürfnissen im Schulalltag beziehungsweise geplantem vorzeitigen oder verzögertem Einschulungstermin untersucht. Diese Untersuchungen werden in Kürze abgeschlossen sein, und der Kinder- und Jugendärztliche Dienst startet nun mit den regulären Untersuchungen aller sechsjährigen Kinder, teilte das Landratsamt mit.

Die Untersuchungstermine werden über die Kindertagesstätten vergeben, Eltern von Hauskindern melden sich zur Terminvereinbarung bitte unter 036691/70732.

Bis Anfang Juli werden die Einschulungsuntersuchungen noch in der Carl-von-Ossietzky-Straße 15 in Eisenberg stattfinden, danach in den neuen Räumen des Gesundheitsamtes auf dem Gelände der Waldkliniken Eisenberg.