Reine Handarbeit: Stricksöckchen aus Eisenberg für Neugeborene im Saale-Holzland-Kreis

Kurz vor Weihnachten ist eine große Kiste voller gestrickter Söckchen und Schuhchen an das Jugendamt des Landkreises übergeben worden. Reine Handarbeit, gefertigt von den Strickfrauen im Familienzentrum Eisenberg. Die Strickarbeiten im Miniaturformat sind für das KiWi-Projekt des Landkreises gefertigt worden. KiWi steht für „Kinder willkommen!“ Projektmitarbeiterinnen führen sogenannte Baby-Erstbesuche in allen Familien mit neugeborenen Kindern im Kreis durch, bieten Rat und Hilfe an und bringen als Geschenk für die Neugeborenen im Kreis auch die in Eisenberg gefertigten Stricksöckchen mit.

„93 Paar Söckchen haben wir seit September für das KiWi-Projekt gefertigt“, sagt Ramona Prüfer. Als Ein-Euro-Jobberin leitet sie seit Februar die gesellige Runde der ehrenamtlichen Handarbeitsfrauen im Familienzentrum an. Dort treffen sich etwa zehn zumeist etwas betagtere Damen, um in geselliger Runde zu stricken, zu plaudern und zu frühstücken. Mit Handarbeiten hatten sich die Damen, heute zumeist Großmütter, in früheren Jahren alle in irgend einer Form befasst: gestrickt, gehäkelt, genäht. „Dann hatte mich der Beruf in Beschlag genommen. Jetzt nach 18 Jahren hab’ ich die Stricknadeln erstmals wieder in die Hand genommen – und es macht in unserer Runde Spaß“, erzählt Gerta Friedel. Etlichen der Frauen ist es so ergangen, sie hatten als Köchinnen gearbeitet, im Büro, der Etuifabrik oder auch in der Mikroelektronik. Dazu die eigene Familie, da blieb wenig Zeit für gesellige Handarbeitsstunden, höchstens abends vor dem Fernseher.

Ramona Prüfer hingegen ist vom Fach, beinahe jedenfalls. Sie hatte einst in der Strickwarenfabrik in Apolda gearbeitet. Allerdings nicht als Strickerin. „Ich war Konfektioniererin, habe mich um die Wollfäden gekümmert und um die Muster, nach denen die Strickerinnen gearbeitet haben.“

Helfende Hände werden immer gebraucht

Um die Wolle für das KiWi-Projekt mussten sich die ehrenamtlichen Strickfrauen in Eisenberg auch erst einmal kümmern. Das Geld dafür hatte das Landratsamt zur Verfügung gestellt. Bis es da war und die passende flauschige Babywolle angeschafft war, war es September. 240 Knäuel Wolle á 50 Gramm. Die Hälfte ist jetzt verbraucht. Nun hoffen die fleißigen Strickfrauen, die andere Hälfte bis Februar für weitere etwa 90 Söckchen für die Neugeborenen im Saale-Holzland aufarbeiten zu können.

Gestrickt wird im Familienzentrum Eisenberg hinter der Stadtbibliothek im Steinweg. Foto: Angelika Munteanu

Helfende Hände werden da immer gebraucht. Auch junge Mütter hätten inzwischen reingeschaut in die Strickrunde und würden vielleicht wiederkommen, hofft Ramona Prüfer. Schließlich fühlen sich die kreativen Damen für noch weit mehr zuständig als für Babysöcken. „Gefühlt 100.000 Schleifen“ seien zum Beispiel für das Weihnachtstal am kommenden Wochenende gebunden worden. Auf Märkten wie zum Heimat-Shoppen und zum Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg oder auf dem Kreativmarkt in Crossen sind die fleißigen Frauen mit ihren Handarbeiten präsent.

Wer sich in die Strick- und Kreativrunde im Familienzentrum Eisenberg hinter der Stadtbibliothek im Steinweg einreihen möchte, kann sich dienstags, mittwochs oder donnerstag am Vormittag dort bei Ramona Prüfer melden.