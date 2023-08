Reitprüfungen beim Pferdesportverein Heideland

Etzdorf. Jungs kommen selten zum Reitunterricht. Der Pferdesport ist nach wie vor meist weiblich

Sechs Wochen, sechs Prüfungen. Nach jeder Woche stehen Prüfungen an. Die Reiterferien mit anschließender Reitprüfung sind beliebt, sagt Nadine Borzym vom Pferdesportverein Heideland. Es werden Reitabzeichen in unterschiedlichem Schweregrad verliehen, wenn die Kinder und Jugendlichen den Umgang mit dem Pferd beherrschen. Viele beginnen mit Reitabzeichen 10. Das einfachste Reitabzeichen ist für Einsteiger in den Pferdesport geeignet. Andere sind schon beim Reitabzeichen 9 oder 8 angelangt.

Theorie muss sein

Das Reiten ist dabei nur ein Teil der Prüfung. Wichtig sei auch der Umgang mit dem Pferd außerhalb des Reitplatzes, erklärt Nadine Borzym, die sich um Ponys und Kinder kümmert. Wie wird das Pferd richtig vorbereitet? Wie heißen die Details bei Sattel- und Zaumzeug? Auf solche Fragen müssen die Kinder Antworten wissen. Nicht nur Praxis, auch Theorie ist Teil der Reiterferien.

Ein klein wenig aufgeregt sind die Ferienkinder, wenn die Wertungsrichterin am Mittag für die Prüfungen erscheint. Rike reitet seit zwei Jahren. Bevor es ernst wird, wollen die jungen Reiter noch einmal zum Reitplatz. „Wir haben einiges an Theorie gelernt. Wir wollen uns noch einmal die Bahnfiguren anschauen. Die sind noch etwas schwierig“, sagt Rike. Bahnfiguren werden in den schwierigeren Prüfungen verlangt, wenn der Reiter selbstständig sein Pferd durch die Reitbahn lenken muss.

Erfolgsaussichten für Anfänger

Reiten sei nach wie vor sehr beliebt bei jungen Mädchen, sagt Nadine Borzym. Auch wenn das Interesse der Jungs leicht wächst, so sind die Mädchen stets deutlich in der Überzahl. Wie viele dann auch später bei dem Sport bleiben ist schwer zu sagen. Das eigene Pferd sei mittlerweile zum Luxus geworden, den sich nicht jeder leisten kann. Für die Kinder soll es heute jedoch erstmal um Erfolgserlebnisse gehen. Gerade in den einfacheren Klassen sei die Bewertung nicht ganz so streng, verrät die Pferde-Expertin vom Pferdesportverein.