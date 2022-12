Rekruten legen in Stadtroda ihr Gelöbnis ab

Stadtroda. Bundeswehr lädt zudem ans Stadtrodaer Schützenhaus zum Familientag ein

Die Stadt Stadtroda wird am Dienstag, 13. Dezember, Gastgeberstadt für eine besondere Veranstaltung. Das Panzerpionierbataillon 701 aus Gera wird an diesem Abend das feierliche Gelöbnis von 55 Rekrutinnen und Rekruten am Schützenhaus Stadtroda durchführen. Beginnen wird das Gelöbnis gegen 16.15 Uhr. Bürgermeister Herr Klaus Hempel zeigt sich erfreut, dass im Rahmen der Patenschaft zur 5. Kompanie des Panzerpionierbataillons 701 ein solches Event möglich wird und lädt alle Interessierten ein, der Veranstaltung beizuwohnen.

Außerdem wird an diesem Tag von 13 bis 16 Uhr ein Familientag auf dem Areal des Schützenhauses Stadtroda stattfinden. Hier bietet das Panzerpionierbataillon 701 die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Eine Karriereberatungstruck ist ebenfalls vor Ort. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Im Rahmen eines feierlichen Gelöbnisses am 2. September 2004 in der Stadt Stadtroda, wurde der Patenschaftsvertrag der damaligen Rekrutenkompanie 5 mit der Stadt geschlossen. Diese Patenschaft zeichnet sich seitdem durch ein stetiges Miteinander aus.