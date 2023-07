Renthendorfer feiern ein großes Familienfest

Renthendorf. Entenrennen soll der Höhepunkt am 9. Juli werden.

Nachdem der ortsansässige Dorf e.V. in den Jahren 2018 und 2019 jeweils ein großes Familienfest mit Familienwettspielen und Entenrennen erfolgreich veranstaltete, musste pandemiebedingt eine Zwangspause eingelegt werden. Der Neustart im Vorjahr fand im kleineren Rahmen statt, wobei der Aufwand dennoch nahezu ebenso groß war, wie bei den Festen im vollem Umfang. Daher planen die Renthendorfer ihr diesjähriges Familienfest wieder richtig groß. Auf dem Sportplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus sollen alle Generationen des Ortes zum Feiern und sportlichen Wettkampf zusammenkommen. Am Sonntag, den 9. Juli, beginnt das Fest mit einem zünftigen Frühschoppen. Hierbei unterhält das Jugendblasorchester Tröbnitz die Gäste.

Gegen 12 Uhr ist der Beginn der Familienwettspiele geplant. So sind unter anderem Disziplinen wie Gummistiefelweitwurf oder Schubkarrenrennen angedacht. Bis 14 Uhr sollten diese Vergleiche abgeschlossen sein, da dann das Entenrennen in der Roda als Höhepunkt auf dem Programm steht. Sowohl Enten aus dem Vorjahr dürfen baden gehen, als auch neue können vor Ort erworben werden und auf die Reise gehen. Weitere Attraktionen plant der Verein, wie Sprecherin Tini Geßner mitteilt. Dass hierbei eine enge Zusammenarbeit mit dem Schullandheim Renthendorf, der Brehm-Welt und der Natura 2000-Station stattfindet, versteht sich von selbst. Ebenso, dass eine umfassende Versorgung an Speisen und Getränken angeboten wird. Bereits seit dem ersten Juli-Sonntag wird eine Halfpipe auf den Sportplatz aufgebaut, welche nach der Fertigstellung am Dienstag täglich ab 15 Uhr geöffnet ist und mit Skateboards, Rollern und ähnlichem getestet werden kann. Am kommenden Sonnabend und Sonntag steht diese jeweils ab 10 Uhr den Nutzern zur Verfügung.