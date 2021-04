Steinmetz Haase aus Eisenberg: Restauration ist sein Steckenpferd

Thomas Haase (links) mit Uwe Lübbert, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis, an einem Grabmal mit Pegasus: Am 1. April 1991 hat sich Steinmetz Thomas Haase in Eisenberg selbstständig gemacht. Zum 30-jährigen Jubiläum erhielt er die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen.