Retter für alle Lebenslagen

Angelika Munteanu über Wirrwarr und Hürden mit den Corona-Tests.

Immerhin, trotz Lockdown geht noch so manches. Vorausgesetzt, dass man schon vollständig geimpft ist, durch eine Corona-Infektion vorerst immun ist oder einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Die Hürden sind erheblich für den, der sich noch ein kleines Stück Alltagsnormalität erhalten will. Denn längst nicht jeder im arbeitsfähigen Alter kann schon einen oder gar zwei Impfstempel vorweisen oder war an Covid 19 erkrankt. Da bleibt die Frage: Wo bekommt man auf die Schnelle einen anerkannten Negativ-Test her? So einfach lässt sich diese gar nicht beantworten. Nur ein Beispiel: Einem Crossener, der an einem Mittwoch zum Friseur will, nutzt das Ergebnis vom mobilen Testteam, das am Donnerstag zuvor im Klubhaus Crossen war, überhaupt nichts mehr. Glücklicherweise handeln die, die Kunden oder Besucher erwarten – wie Friseure oder auch der Tiergarten Eisenberg – recht großzügig und lassen auch einen mitgebrachten Schnelltest gelten, wenn er unter den Augen des Einlasses gemacht wird und negativ ist. Verlässliche Größe für alle, die einen Test brauchen, bleibt der DRK-Kreisverband. Sogar für die, die sich trotz Pandemie mit Reiseabsichten tragen und ihren Urlaub ab Mitte Mai vielleicht doch an der griechischen Mittelmeerküste verbringen möchten.