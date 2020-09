Rettungshubschrauber in Hainspitz im Einsatz

Einsatzkräfte eilten am Mittwochnachmittag mit zwei Rettungswagen und einem Hubschrauber nach Hainspitz, um einem Menschen in einer Notlage zu Hilfe zu kommen. Denn vor Ort hatten Kinder in der Nähe einer Garagenzeile im Bereich Im Winkel/Siedlung einen bewusstlosen Mann entdeckt. „Der Mann war nicht ansprechbar und hat auf dem Boden gelegen“, sagte ein Junge vor Ort, als die Helfer bereits eingetroffen waren.