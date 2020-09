Riesenandrang auf dem Basar in Crossen

Die Warteschlange war riesig am Samstag am Klubhaus Crossen. Nach der Corona-Zwangspause wurde dort der erste Kinderkleiderbasar im Saale-Holzland abgehalten – nach einem strengen Infektionsschutzkonzept.

Familie Dressel aus Gera wartet mit vielen anderen geduldig am Einlass zum Klubhaus Crossen. Foto: Angelika Munteanu

„Wir waren früh schon einmal da, da war uns die Warteschlange zu lang“, sagte Familie Dressel aus Gera. Deshalb hatten sich Gerry und Stefanie Dressel mit ihrer zweijährigen Michelle wieder auf den Weg gemacht: nach Niederpöllnitz im Landkreis Greiz, wo zeitgleich ein Kinderkleiderbasar stattfand. Am späteren Vormittag waren sie in Crossen zurück und reihten sich in die etwas kürzer gewordene Warteschlange ein: „Mal sehen, was wir hier noch finden. Kleidung brauchen wir für die Kleine. Spielzeug wird sicherlich ausverkauft sein“, sagten die Eltern.

Am Einlass hatte Mitorganisatorin Silke Schmeißer bis zum Mittag 200 Besucher gezählt. Für den Fall, dass jemand den obligatorischen Mundschutz vergessen hatte, gab es den gegen ein kleines Entgelt gleich bei ihr. Bis hoch zum Saal mit den Tischen, voll beladen mit Kindersachen, standen Mütter und einige Väter mit Kindern geduldig wartend. Nur 50 Personen durften zeitgleich in den Saal. „Der Eintritt mit unseren Tüten zum Zählen hat sich bewährt“, stellten die Organisatorinnen fest.

Nic aus Crossen ist zuständig für den Verkauf am Kuchenbasar er Klasse 4a der Grundschule. Foto: Angelika Munteanu

Bis zu eineinhalb Stunden hatten die ersten Besucher vor dem Klubhaus und danach noch vor dem Saal gewartet, ehe sie an der Reihe waren. Alina (13) aus Bad Köstritz und ihre Mutter hatten sich früh um 9 Uhr angestellt. Mittag gegen halb zwölf verließen sie das Klubhaus wieder mit einer vollen Tüte. „Es hat sich gelohnt, ich habe viele Pullover für mich gefunden“, sagte Alina.

Zufrieden waren auch Nic (9) und die Mütter der Klasse 4a der Crossener Grundschule am Kuchenbasar vor dem Ausgang. Ihre mehr als 80 Päckchen mit dem selbstgebackenen Kuchen waren begehrt. Der Erlös kommt in die Klassenkasse.