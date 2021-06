Riesiger Enthusiasmus

Angelika Munteanu über Tierschutz im Saale-Holzland.

Der Enthusiasmus der Tierfreunde im Saale-Holzland ist riesig. Und es ist aller Ehren wert, wenn sich Menschen verschiedenster Altersgruppen zu einer Zeit, wenn andere vorm Fernseher oder am Biertisch hocken, um das Wohl eines verletzten Tieres kümmern. Wie beispielsweise am Dienstagabend am Tonteich in Eisenberg.

Der Anlass hingegen ist ein trauriger. Bisher war nicht herauszubekommen, wer die Ente auf dem Tonteich mit einem Armbrustpfeil angeschossen hat. Jemand, der wie schon anderswo bei Pferden grundsätzlich Tieren nach dem Leben trachtet? Oder unterbeschäftigte Jugendliche, die ihre Waffe, für die es keinen Erlaubnisschein braucht, am lebenden Objekt ausprobieren wollten, weil es Rummelplätze mit Schießständen gerade nicht gibt?

Wie auch immer: Eine Straftat ist der Vorfall allemal und die Jagdwilderei kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Nicht ohne Grund ist Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) besorgt und hat eine Prämie ausgesetzt, damit der oder die Täter dingfest gemacht werden. Denn Straftaten dieser Art passen nun einmal gar nicht ins sonst so beschauliche Eisenberg. Und dem Engagement der echten Tierfreunde im Kreis haben auch die andauernden Querelen um den Tierschutzverein keinen Abbruch getan.