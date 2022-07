Ringelnatz-Hörvergnügen in Hainspitz

Hainspitz. Am Sonnabend, 9. Juli, wird in den Gemeindesaal nach Hainspitz bei Eisenberg eingeladen.

Zum Ringelnatz-Hörvergnügen „Ich bin so knallvergnügt erwacht“ mit Rolf Becker und Frank Fröhlich lädt die Gemeinde Hainspitz am Samstag, 9. Juli, im Gemeindesaal ein. Ab 18 Uhr beginnt der Einlass und um 19 Uhr die Veranstaltung. Wie es in einer Information der Gemeinde heißt, gibt es derzeit noch verfügbare Karten zum Preis von 16 Euro. Karten sind telefonisch unter: 0152 / 02645528 oder an der Abendkasse erhältlich. Der deutsche Schriftsteller, Kabarettist und Maler Joachim Ringelnatz war vor allem durch heitere Verse wie „Ich bin so knallvergnügt erwacht“ bekannt und zog viele Menschen durch seine Zeilen voller Leichtigkeit und Witz in seinen Bann. Die Veranstaltung folgt diesem Impuls in Verbindung mit Musik und will die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem eher unbekannten Ringelnatz überraschen. Durch die Veranstaltung führen Musiker Frank Fröhlich und Sprecher Rolf Becker. Gitarrist, Komponist und Hörbuchverleger Frank Fröhlich wurde 1964 in Dresden geboren. Er veröffentlichte CDs und spielte auf Festivals in Deutschland, Österreich, der Schweiz und England. Rolf Becker wurde 1935 in Leipzig geboren und studierte Schauspiel in München. Nachdem er rasch zu einem gefragten Theaterschauspieler wurde, gehörte er in Hamburg zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses und des Thalia Theaters. Seit den 1960er Jahren zählt er zudem zu den bekannten Schauspielgrößen im Fernsehen. Zu sehen war er zum Beispiel in Literaturverfilmungen wie „Wallenstein“ nach Golo Mann oder in Goethes „Egmont“. Im Spielfilm „Gloomy Sunday – Ein Lied von Liebe und Tod“ war er mit seinem Sohn Ben Becker zu sehen und seit 2006 gehört er zum Team der Sachsenklinik „In aller Freundschaft“.