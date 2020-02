Ritter Gangolf ist auferstanden

Ländliche Damen aus Gera mit eng geschnürtem Mieder, kreative Pfauen-Frauen aus Hermsdorf, entdeckungslustige Zugereiste aus St. Gangloff im braven Betschwestern-Gewand: Der Jangeldorfer Carneval ist in seine 53. Session gestartet.

Am Samstagabend haben die kostümierten Narren, die weit über die Grenzen von St. Gangloff angereist waren, Schlange gestanden vor dem Saal „Zum Schwan“. Auch die erste Faschingsgala an Abend zuvor soll den Carnevalisten schon einen vollen Saale mit weit über 200 Gästen und einer langen Nachtbeschert haben – ganz nach dem diesjährigen Faschingsmotto: „Freunde, heut’ wird’s eine lange Nacht“.

In der langen Nacht zum Samstag hatten die Jangeldorfer ihre Faschings-Kollegen aus Laasdorf zu Gast. Am Samstag war der Karnevalsclub aus Ranis gekommen, um gemeinsam mit den Jangeldorfern zünftig zu feiern.

Die tanzenden Funken gehören zu den Höhepunkten des Jangeldorfer Faschings. Foto: Angelika Munteanu

Zugkraft haben seit vielen Jahren schon die tanzenden Mädels von der Funkengarde, das Männerballett, die lustigen Sänger und die Schaubude. Auch die Verköstigung mit Getränken, Fettbemmen und Co. durch den Sportverein im Ort hat schon eine lange Tradition.

Rittersage statt Büttenrede

Auf eine Büttenrede haben die Jangeldorfer für diese Session verzichtet. Statt dessen haben sie den sagenumwobenen Ritter Gangolf aus seinem Grab im heiligen Dörfchen auferstehen und mit Schild und Schaukelpferd auf die Bühne traben lassen.

„Nach über 50 Jahren wollen wir auch mal was Neues ins Programm bringen“, sagt der Karnevalspräsident André Franke, der seit drei Jahren auch die Geschicke im Verein leitet. Seit vorigem Herbst wird in den einzelnen Gruppen des Vereins geprobt und trainiert. Um Nachwuchs ist dem Präsidenten nicht Bange: „Wir haben 66 Mitglieder und immer wieder Anfragen, schließlich ist es unser Fasching, der St. Gangloff berühmt macht.“

Die weiteren Faschingstermine in St. Gangloff: Abendveranstaltungen am 14., 15. und 22. Februar, Kinderfasching am Samstag, 15. Februar ab 14 Uhr und Seniorenfasching am Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr.