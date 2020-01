Rittergut Nickelsdorf im neuen Jahr schon fast ausgebucht

Den 25. Geburtstag feierte das Team vom Verein Ländliche Kerne im vergangenen Jahr mit einem großen Sommerfest. „Mit diesem Jubiläum hatte zu Beginn niemand gerechnet“, meinte die Geschäftsführerin Ina John zum Neujahrsempfang am Mittwochnachmittag auf dem Rittergut in Nickelsdorf. Seit dem Start 1994 hat sich der Verein breit aufgestellt und setzt zahlreiche Projekte in der Region um. Auch als Veranstaltungsort für Klassenfahrten und Schulausflüge, für Firmenfeiern, Hochzeiten oder andere Familienanlässe hat sich das Rittergut etabliert: „Für Veranstaltungen sind wir dieses Jahr fast schon ausgebucht, nur in den Wintermonaten gibt es noch wenige Plätze.“

Qualifizierung zum Lernort zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Auf dem Wirken im vergangenen Jahr lag der Fokus zum traditionellen Neujahrsempfang. „Wir haben uns bewegt und verändert, wenn manchmal auch in kleineren Schritten als gedacht“, so Ina John. Jede Menge Arbeit habe der Verein zum Beispiel in die Qualifizierung als sogenannter „Lernort zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gesteckt. Im Oktober erhielten die Ländlichen Kerne als einer von nur 13 Bildungsträgern thüringenweit das entsprechende Qualitätssiegel.

Als erfolgreich bewertete Ina John die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Saale-Holzland-Kreises. So arbeite man schon viele Jahre im Projekt „Bingo“ zusammen, das Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit bringen soll. „Im vergangenen Jahr konnten wir von insgesamt 60 Teilnehmern 15 auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln.“ Fünf weitere hätten auf dem zweiten Arbeitsmarkt Beschäftigung gefunden. Auch das MAE-Projekt – Maßnahme zur Aktivierung und Eingliederung – mit 14 Arbeitslosen im Mühltal, die dort den Mühlenminiaturpark sowie Wege warten, sei eine Vorzeigemaßnahme.

Tablet-Ansicht: Die Freizeit-App für Kinder und Jugendliche "My eSHaKa" soll in diesem Jahr noch bekannter werden. Foto: Verein Ländliche Kerne e.V.

Kinder- und Jugend-Freizeit-App soll bekannter gemacht werden

Vielfältig ist der Verein seit jeher in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv. In den Sommerferien werden Ferienfreizeiten angeboten, zur Tradition sind zudem die Schülerwerkstatt des SHK oder das große Kinderfest geworden. Mitarbeiter betreuen Jugendclubs in Crossen, Hartmannsdorf, Tautenhain und Camburg. „In diesem Jahr sollen noch Jugendclubs in Dorndorf und Dornburg dazu kommen.“ Außerdem werden 52 Kinder mit Beeinträchtigungen im Saale-Holzland-Kreis, Jena, Gera und dem Landkreis Greiz durch Mitarbeiter der Ländlichen Kerne in der individuellen Schulbegleitung unterstützt.

Sämtliche Angebote für Kinder und Jugendliche in der Region zu bündeln, das ist das Ansinnen der Freizeit-App „My eSHaKa“. Die Idee dafür wurde in eine Schülerwerkstatt geboren, 2020 wolle man das Angebot noch bekannter machen, damit noch mehr Vereine, Einrichtungen oder andere Anbieter ihre Kultur- und Freizeitangebote eintragen – „damit die App lebt“, so Ina John.

Noch mehr junge Leute für die Angebote des Familienzentrums in Eisenberg begeistern

Etwas mehr trommeln will man auch für das Familienzentrum im Eisenberger Steinweg. „Unsere Zielgruppe, nämlich junge Familien, haben wir hier noch nicht erreicht.“ Dafür seien aber die Älteren im Familienzentrum sehr aktiv. Unter anderem trifft sich hier regelmäßig eine Runde, die Söckchen und Mützchen für neu geborene Landkreis-Bewohner strickt. Als Projekt soll zudem im neuen Jahr ein Aktiv-Parcours auf dem Hof des Rittergutes entstehen, auf dem jeder selbst testen kann, welchen ökologischen Fußabdruck er auf dem Planeten hinterlässt.

Nach dem Aus der Robertsmühle will der Verein Ländliche Kerne nun verstärkt Gastronomie auf dem Rittergut anbieten. Dafür biete man seit dem 1. Januar wieder regelmäßige Öffnungszeiten in der Gutsherrnschenke an.