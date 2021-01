Rodeln in Bad Klosterlausnitz

Florian (8) und sein jüngerer Bruder Lucas (4) hatten am frühen Nachmittag am 6. Januar Spaß beim Rodeln im Kurpark in Bad Klosterlausnitz. Dort hätten sie bereits die vergangenen zwei Tage die winterlichen Verhältnisse genossen, erzählt die Mama der Kinder. Auch einen Schneemann haben die zwei Jungs aus Bad Klosterlausnitz natürlich schon längst gebaut. Auch wenn sie sonst keine großen Wintersportler seien, sei die Freude über die weiße Pracht riesig, verriet die Mama.