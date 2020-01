Wegen eines Rohrbruchs an einem Hausanschluss in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe Stadthalle hat der ZWE die Straßenoberfläche aufgegraben.

Rohrbruch auf Hauptverkehrsader in Eisenberg

Der ohnehin oft zähe Verkehr auf der Eisenberger Hauptverkehrsader, der ehemaligen Bundesstraße 7, wird bis Ende der Woche zusätzlich ausgebremst. Wegen eines Rohrbruchs an einem Hausanschluss hat der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) die Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Stadthalle halbseitig an einer Stelle aufgegraben, um den Schaden zu beheben. „Wir sind durch einen Anruf benachrichtigt worden“, sagte die kaufmännische Leiterin Jana Böttger auf Nachfrage unserer Zeitung. So sei man auf austretendes Wasser an dieser Stelle aufmerksam gemacht worden.

Stadt Eisenberg muss halbseitige Sperrung anordnen

Bis Ende der Woche soll der Schaden behoben sein und der ZWE will die Straße wieder verschließen lassen, damit der Verkehr wieder fließen kann. „Endgültig geht das allerdings erst, wenn es wieder wärmer und Asphalt wieder lieferbar ist.“ Die Produktion für das Material ruht im Winter allerorten.

Weil die Arbeiten an dem überschaubaren Problem auf der vielbefahrenen Ebert-Straße stattfinden, war zudem eine verkehrsrechtliche Anordnung nötig, um die Baustelle absperren und damit sichern zu können. Bereits am Dienstagabend hatte die Stadt die Straßensperrung gemeldet – ohne dabei ins Detail zu gehen. Tatsächlich begonnen haben die Arbeiten dann am Mittwochmorgen mit schwerem Gerät.