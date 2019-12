Rohrstock und Sütterlin: Zu Gast im Schulmuseum Zschorgula

Angestrengt blicken die Kinder zur Tafel, was steht denn dort nur? Natürlich kann die 3a aus der Grundschule in Schkölen schon bestens lesen, doch hier im Schulmuseum Zschorgula sehen die Buchstaben irgendwie anders aus. „Das ist Sütterlin-Schrift“, erklärt Sandra Graneist, früher habe man noch viel aufwendiger und schöner geschrieben als heute. Zusammen entziffern Kinder und Erwachsene schließlich den bekannten Spruch „ABC, die Katze läuft im Schnee“.

Kurt Börner, der Vater des Schulmuseums von Zschorgula

Für die Kinder sind die Stunden im Schulmuseum von Zschorgula ein richtiges Abenteuer, überall gibt es etwas zu entdecken. Sandra Graneist zeigt ihnen ein Glas mit Münzen, das einst Kurt Börner, dem Vater des Schulmuseums und früher Lehrer in Zschorgula, gehört hat. „Die Münzen hat er von einem Soldaten bekommen, der in Zschorgula in Kriegsgefangenschaft gelebt hat.“ Diese Münzen waren der Beginn seiner Sammelleidenschaft, viele Jahrzehnte später hatte Kurt Börner nicht nur Erinnerungsstücke an das Schulwesen in Zschorgula und Umgebung, sondern auch unzählige andere Dinge gesammelt, die aus der Geschichte des Ortes und der Region erzählen.

2015 die Sammlung gesichert

Als der leidenschaftliche Sammler 2015 in ein Pflegeheim umziehen muss, nimmt sich Sandra Graneist seiner umfangreichen Sammlung an. „Wir haben sie gesichert, damit nichts verloren geht“, erzählt sie. Auf dem großen Hof der Familie gleich neben Kurt Börners Haus stand eine Scheune samt Dachboden leer, hier findet das Schulmuseum ein neues Zuhause. Monatelang sichtet Sandra Graneist das Material, kämpft sich mit anderen Helfern durch Kisten und Chroniken, bestückt Vitrine um Vitrine. Ungefähr dreimal pro Jahr kommen seither Schulklassen nach Zschorgula, um in die Vergangenheit zu reisen. „Die meisten sind aus Schkölen, wir hatten aber auch schon Naumburger hier.“ Auch Gruppen der Kindergärten von Hainchen, Schkölen oder Königshofen haben dem Museum schon einen Besuch abgestattet.

Ein Museum zum Anfassen und Ausprobieren

Das Schulmuseum soll bewusst ein Ort zum Anfassen und Ausprobieren sein. „So wird es hier auch nie langweilig“, betont Sandra Graneist. Und so wanderte der Rohrstock beim Besuch der 3a in Zschorgula von Hand zu Hand. Konzentriert wurde versucht, mit dem Griffel auf der Schiefertafel leserlich zu schreiben. „Cool“, meinten die Kinder, als sie das in der Bank eingelassene Tintenfass entdeckten. Und sie runzelten die Stirn, als ihnen erzählt wurde, dass die Kinder früher sehr gerne in die Schule gegangen sind. „Die Alternative war harte Arbeit zu Hause oder auf dem Feld.“ Mädchen durften lange Zeit überhaupt keine Schule besuchen – „Wie gemein“, kommentierte das die Jungs-Fraktion.

Fast kein Platz mehr

Bei einem Besuch sind die unzähligen Exponate, die im Schulmuseum versammelt sind, überhaupt nicht zu erfassen. Und noch sind gar nicht alle Kisten und Kartons ausgepackt, meint Sandra Graneist. „Mittlerweile haben wir aber auch kaum noch Platzkapazität.“ Denn regelmäßig bekommt sie neue Exponate und Erinnerungsstücke vor allem aus Schkölen und den Ortsteilen für das Museum geschenkt.

Das Schulmuseum in Zschorgula Nr. 5 hat keine festen Öffnungszeiten, Besucher sind jederzeit willkommen, nur sonntags bitte vorher anmelden, per E-Mail an schulmuseum-zschorgula@t-online.de. Der Eintritt ist frei.