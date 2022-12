Romantische Weihnacht in Eisenberg mit Werken von Reger

Organist Matthias Eisenberg (vorn) mit dem Greizer Kantor Ralf Stiller am Spieltisch der Orgel in Greiz.

Eisenberg. Matthias Eisenberg erstmals an der Orgel der Eisenberger Stadtkirche

Für das chorsinfonische Weihnachtskonzert am 27. Dezember in der Eisenberger Stadtkirche konnte in diesem Jahr Kirchenmusikdirektor Matthias Eisenberg gewonnen werden. Der Schirmherr des Eisenberger Orgelprojektes ist erstmals an der neuen englisch-sinfonischen Orgel zu hören.

Im ersten Teil des Programmes erklingen Werke von Max Reger, durch die sich wie ein roter Faden der Choral „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ zieht: „Weihnachten“ aus Regers letztem Orgelzyklus von 1916 wird in einer Fassung für Gesang, Violine und Orgel geboten. Die Kantorei ist dann in der Choralkantate „Vom Himmel hoch“ zusammen mit Solisten, Violinen und Orgel zu hören.

„Einen besonderen Klang bekommt Regers Vertonung der Engelsbotschaft vom Frieden auf Erden, wenn man die Entstehungszeit der drei Werke zwischen 1903 und 1916 betrachtet: Vor und während des ersten Weltkrieges“, sagt Kantor Popp, der die Aufführung leitet. Im zweiten Teil des Programms zeigt der Ausnahmeorganist Matthias Eisenberg sein Können bei weihnachtlichen Meisterwerken und Improvisationen.

Dienstag, 27. Dezember, 19 Uhr Stadtkirche Eisenberg, Tickets für 10 Euro gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse, Informationen unter www.kirchenmusik-eisenberg.de