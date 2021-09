Rotes Tor Stadtroda hängt jetzt an der Schützenhausfassade

Stadtroda. Das Stadtrodaer Wahrzeichen gibt es jetzt zweimal

Seit kurzem gibt es in Stadtroda ein historisches Wahrzeichen doppelt: Das Rote Tor. Die alte Stadtbefestigungsanlage aus rotem Sandstein steht nach wie vor an ihrem angestammten Platz in der nach ihr benannten Straße Am Roten Tor. Zudem aber hängt das Bauwerk als dreimal sieben Meter großes Bild am Schützenhaus. „Unser Ziel war es, die in die Jahre gekommene Fassade im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte nachhaltig zu verschönern. Denn die Sanierung des Schützenhauskomplexes ist in naher Zukunft nicht möglich“, sagt Wolfgang Main, der Vorsitzende des Seniorenbeirates Stadtroda (links). Im Beisein von Diethard Lumpe, Doreen Voigt vom Mehrgenerationenhaus des Bildungswerkes Blitz, Sonja Fiedler, Marita Schumann und Beate Bock (von links) hat er zur Sitzung des Seniorenbeirates auf das Projekt aufmerksam gemacht. Dieses sei inklusive der Idee in nur drei Monaten umgesetzt worden – dank finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Stadtroda und des Landes Thüringen sowie der Ausführung im Werbestudio Grunewald.

