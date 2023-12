Erstmalig in diesem Jahr gab es am Wochenende das Kindertöpfern, das vom Jugendzentrum in Kooperation mit dem Töpfermarktverein organisiert wurde. Melissa Loche, Vorsitzende des Jugendzentrums (links) ist mit der Resonanz sehr zufrieden.

18. Juni: Erstmalig in diesem Jahr gibt es am Wochenende des Bürgeler Töpfermarktes das Kindertöpfern, das vom Jugendzentrum in Kooperation mit dem Töpfermarktverein organisiert wurde. Auch Melissa Loche, die Vorsitzende des Jugendzentrums, zeigt sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Getöpfert wird am Stand des Jugendzentrums zudem für den guten Zweck. Die Einnahmen kommen dem Verein Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena zugute.