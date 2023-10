Ruhe genießen und Abstand gewinnen: Ein Workshop in Tautenhain

Tautenhain. Kirchgemeinde Tautenhain bietet Achtsamkeitskurs an

Sprache, Bilder, Nachrichten aus aller Welt sind täglich allgegenwärtig. Als Gegenpart fungieren eigene Gedanken, Ängste, Probleme. Wie kann der Kopf entspannt werden? Wer hilft, zu unterscheiden, was gut ist und was schadet? Wie funktioniert Schlaf mit all den Sorgen und Fragen? Mittels Körper- und Achtsamkeitsübungen soll von all dem Abstand gewonnen werden. Die evangelische Kirchgemeinde lädt am Mittwoch, 25. Oktober, 18-19.30 Uhr, zum Auftakt eines fünfteiligen Achtsamkeitskurses in den Gemeinderaum Tautenhain ein. Die Einheit von Psyche und Körper helfe, im Jetzt und Hier anzukommen. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer, Zugang zu Kraft- und Lebensquellen zu bekommen. Abstand gewinnen, Ruhe genießen, Auftanken, Halt erleben und sich gestärkt seinem Leben zuwenden – das sind die Ziele des Kurses, der nur als Ganzes buchbar ist.

Neben den Treffen gibt es Übungsmaterial für zu Hause. Christlicher Glaube oder Kirchenzugehörigkeit sind keine Voraussetzung, aber die Bereitschaft, sich auf christliche Inhalte einzulassen.

Weitere Termine: 1., 8., 15. und 22. November, 18-19.30 Uhr, Gemeinderaum Tautenhain, Hirtenwiese 16; Anmeldung bis 21. Oktober: Pfarramt Bad Klosterlausnitz 036601/ 83050 oder 92171.