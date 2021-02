Saale-Holzland-Abgeordnete fordern Schulöffnung abhängig von Inzidenz

„Schulschließungen im aktuellen Ausmaß bis Ostern darf es im Saale-Holzland-Kreis nicht geben“, meinen die Landtagsabgeordneten der CDU aus dem Saale-Holzland-Kreis, Stephan Tiesler und Mario Voigt. Für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sei ein Stufenmodell erforderlich, das sich am Inzidenzwert im Landkreis orientiert. Wechselunterricht habe sich für die Zeit des Übergangs vom Home-Schooling zum Präsenzunterricht bewährt.

Abschluss- und Grundschulklassen und Schüler mit besonderem Förderbedarf müssten innerhalb der jeweils vorhandenen Kapazitäten für den Präsenzunterricht Vorrang genießen. Die Forderung, die Öffnung der Schulen an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen, ist dabei Teil eines Positionspapiers, das die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag in dieser Woche veröffentlicht hat. „Aus unserer Sicht ist besonders wichtig, die Kommunikation mit Schülern, Lehrern und Eltern im Saale-Holzland-Kreis zu verbessern“, so Voigt weiter. Informationen aus dem Bildungsministerium müssten rechtzeitig und verständlich weitergegeben werden. Den Schulleitungen müssten zwischen der offiziellen Information bis zur gewollten Umsetzung einer Maßnahme mindestens drei Werktage Zeit gegeben werden. Nur so könnten Neuerungen geplant und an Schüler, Eltern und das Lehrerkollegium kommuniziert werden.

Als „absolut vordringlich“ benannte Voigt die Aktivierung der Schulcloud. Schulen müssten flächendeckend mit digitalen Endgeräten versorgt werden. Die Realität im Pandemiemanagement an den Schulen sei dagegen geprägt von einem Mangel an Klarheit, Planungssicherheit und Verlässlichkeit. „Willkürlich wirkende wechselnde Aussagen zur Wiederaufnahme und zum Umfang des Präsenzunterrichts, verschobene Ferientermine, unklare Vorgaben zur Notbetreuung, fehlende digitale Technik verdichten sich zum Bild einer in der Pandemie scheiternden Bildungspolitik.“