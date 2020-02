Lutz Dalibor, Prokurist des Rinn-Betonsteinwerkes in Stadtroda, zeigt eine Kreation des Herstellers: eine in dunklerem Rot gehaltene Toskana-Mauer, wie sie bei der Gartengestaltung Anwendung finden kann.

Saale-Holzland auf der Thüringen Ausstellung

Auf der Thüringen Ausstellung, die am Samstag in Erfurt beginnt, werden auch Aussteller aus dem Saale-Holzland-Kreis vertreten sein. Die Messeteilnehmer aus dem Landkreis repräsentieren die breite Vielfalt an Produzenten, Händlern und Dienstleister im Landkreis.

Über die gesamte Ausstellungszeit bis zum 8. März wird der Hersteller von Zäunen und Toren Alcatraz aus Silbitz vertreten sein. Für die bevorstehende Gartensaison werden Gartengestaltung und Landschaftsdesign aus Bad Klosterlausnitz sowie Steine aus Beton und Naturstein der Stadtrodaer Firma RINN ausgestellt. Am Familienwochenende 29. Februar/1. März geht Meißners mobile Schulranzenmesse aus Eisenberg zur Thüringen Ausstellung auf Tour. An den Gesundheitstagen zur Messe in Erfurt am 7. und 8. März werden sich die Waldkliniken Eisenberg, die Fachklinik Klosterwald aus Bad Klosterlausnitz, die Kristall-Therme aus Klosterlausnitz und der in Stadtroda ansässige Landesverband Thüringen der Angehörigen psychisch Kranker (LVAPK) mit ihren speziellen Angeboten vorstellen.