Saale-Holzland: Ausgleich der Steuerausfälle noch im November

Der Thüringer Landtag hat ein Gesetz zur Verteilung der Bundesmittel zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen der Gemeinden beschlossen. „Wir wissen, dass im nächsten Jahr mit einem empfindlichen Einbruch der Gewerbesteuern aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen ist. Doch sind gerade dann Investitionen der Gemeinden wichtig und auch die laufenden Ausgaben der Gemeinden müssen gesichert werden.“, so die CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl und Mario Voigt.

Mit der Auszahlung der im Gesetz verankerten Mittel könnten die Kommunen auch im Saale-Holzland-Kreis noch in diesem Monat rechnen. Verrechnet werden die Mittel mit den bereits vom Land geleisteten Zahlungen im Sommer, für die sich insbesondere die CDU-Fraktion stark gemacht hatte. Nun werden noch einmal rund 2,8 Millionen Euro ausgereicht. Die größten Zahlungen erhalten Hermsdorf mit rund 373.000 Euro, Eisenberg mit rund 345.000 Euro sowie Kahla mit rund 268.000 Euro. Stadtroda wird rund 143.000 Euro erhalten, Dornburg/Camburg rund 160.000 Euro, Schkölen rund 101.000 Euro.

Ein wesentlicher Punkt, so Voigt und Tiesler, sei aber noch nicht geregelt. Gerade die Kommunen im Saale-Holzland-Kreis hätten in diesem Jahr die Auswirkungen der Krise noch nicht so stark gespürt. „Doch sind die Ausfälle für das nächste Jahr absehbar. Es wäre deshalb sinnvoll und notwendig, wenn die Jahre 2020 und 2021 in Zusammenhang betrachtet werden und nicht Kommunen jetzt bereits Gelder zurückzahlen müssten, da die Landeshilfen an dieses Jahr gebunden waren. Hier braucht es eine weitergehende gesetzliche Anpassung, die bisher noch nicht erfolgt ist.“