Saale-Holzland: Damit der Pfannkuchen rollt

Justin Sprange, Auszubildende im ersten Lehrjahr in der Hermsdorfer Bäckerei Henry Nützer, mit einer Auswahl frisch gebackener Pfannkuchen. Zahlreiche Bäckereien im Landkreis bieten am Rosenmontag die beliebten Pfannkuchen mit den unterschiedlichsten Füllungen an. Einige Handwerksbetriebe öffnen eigens am Rosenmontag ihr Geschäft, um unter anderem neben Brot, Brötchen und Kuchen das beliebte Faschingsgebäck für ihre Kunden anbieten zu können.