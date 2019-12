Saale-Holzland: Digitalpakt für Schulen kommt kleinen Schritt voran

Der Digitalpakt für Schulen kommt im Saale-Holzland-Kreis einen Schritt voran. Einen kleinen zumindest. „Wir planen, im ersten Quartal 2020 vier IT-Fachleute für die Digitalisierung an den Schulen im Landkreis einzustellen“, kündigt Henry Paucker, Amtsleiter für Organisation und IT-Service im Landratsamt an. „Mit dem Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2020/21 sind die Mittel für die Einstellungen freigegeben“, sagt Landrat Andreas Heller (CDU).

Er hofft, dass der Kreis trotz Fachkräftemangel die IT-Experten finden wird. „Bei der Nähe von Eisenberg zu Jena sehe ich da eine Chance“, meint Heller. Der Landkreis will mit den neuen IT-Fachleuten in der Verwaltung den Mangel an naturwissenschaftlichen Lehrkräften, die eigentlich die IT-Unterstützung an den Schulen geben müssten, ausgleichen.

Auch wenn es personell vorangehen soll, steckt die Umsetzung des vom Bund beschlossenen Digitalpakts für die Schulen überall in Thüringen und damit auch an den 37 Schulen im Landkreis noch in den Kinderschuhen. Zunächst soll die Digitalisierung des Unterrichts an Pilotschulen im Freistaat vorangetrieben werden. „Aus dem Saale-Holzland-Kreis ist leider keine ausgewählt worden“, stellt Paucker fest. Die nächstgelegene ist im Saale-Orla-Kreis. Doch ob die Erfahrungen und Konzepte der Pilotschulen auf die Schulen im Landkreis übertragbar sein werden, bezweifelt der Amtsleiter.

Nur 14 Euro pro Schüler im Jahr für die Digitalisierung

Die Probleme aus Sicht der hiesigen Kreisverwaltung: Der Freistaat strebt eine zentralisierte Softwarelösung für Thüringen an. Für die Kostenmodelle, die vom Land präsentiert werden, seien die Voraussetzungen aber nicht gegeben. „Mit 14 Euro pro Schüler und Jahr ist die Schul-Digitalisierung nicht zu machen“, sagt der Amtsleiter. „Auch die Funktionalität der Thüringer SchulCloud ist immer noch nicht bekannt, obwohl die im Herbst des Jahres in Betrieb gehen sollte“, erinnert Paucker. Den Lehrkräften vor Ort seien bisher weder Schulungsangebote bekannt noch das notwendige Lernmanagementsystem im digitalen Schulzeitalter.

Um voranzukommen, setzt der Schulträger Saale-Holzland-Kreis deshalb für eine Übergangszeit auf eine eigene, dezentrale Lösung. Gedacht ist sie für alle Schulen im Landkreis. Mit benachbarten Schulträgern würden Gespräche geführt, um die dezentrale Lösung auf einen größeren Raum in Ostthüringen ausweiten zu können, sagt Landrat Heller.

Im ersten Quartal des neuen Jahres will die Kreisverwaltung alle Schulen schulartbezogen über die dezentrale Lösung und die technischen Möglichkeiten informieren. Die regionale Lösung soll so aussehen, dass sie sich später in ein nachhaltig betreibbares zentrales System integrieren lässt und dass sie offene Schnittstellen für Endgeräte wie Laptops und Tablets enthält.