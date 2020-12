Eisenberg/Stadtroda. Am Freitag meldet das Gesundheitsamt 41 neue Corona-Fälle. Die Behörde nennt Verhaltenshinweise für Betroffene und Kontaktpersonen.

Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis stößt an seine Grenzen

Das Infektionsgeschehen im Saale-Holzland-Kreis entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Aufgrund der Vielzahl an neuen Fällen stoßen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes an ihre Grenzen. Am Freitag meldet die Behörde für 41 Corona-Fälle für den Landkreis. Derzeit seien 302 aktive Fälle bekannt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Eigenverantwortliches Handeln gefragt

Das Gesundheitsamt habe 195 weitere Tests veranlasst. 1762 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Gesamtzahl der Infizierten seit März betrage nun 1030. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 229,1 Fällen. Angesichts der zunehmenden Belastung durch die Kontaktnachverfolgung gibt das Gesundheitsamt Hinweise für das richtige Verhalten bei einem positiven Corona-Test sowie für Kontaktpersonen. Diese gelten auch, wenn Betroffene das positive Corona-Testergebnis von ihrem Arzt, dem Krankenhaus oder anderen Teststellen erfahren haben.

Trotz personeller Verstärkung sei es derzeit nicht immer möglich, alle betroffenen Personen sofort anzurufen, sobald ein positives Testergebnis beim Gesundheitsamt vorliegt. „Wir bitten alle betroffenen Personen um Verständnis und Geduld“, so Amtsleiterin Katrin Malcherek. „Bitte helfen Sie mit, die Infektionsketten zu unterbrechen. Auch wenn das Gesundheitsamt nicht gleich anruft, können Sie mit Ihrem eigenverantwortlichen Verhalten dazu beitragen zu verhindern, dass das Virus sich weiter ausbreiten kann.“

Wer Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, muss dies unverzüglich dem Gesundheitsamt möglichst schriftlich anzeigen und sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes darf er oder sie sich nicht außerhalb der Wohnung aufhalten und muss Kontakte zu anderen Personen vermeiden.

Zehn Tage Quarantäne

Das Gesundheitsamt prüft die Anzeige und ordnet die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts an: „Die Verpflichtung zur häuslichen Absonderung endet (nach § 11 der Zweiten Thüringer SARS-CoV-2 Infektionsschutz-Grundverordnung) spätestens nach Ablauf von zehn Tagen nach dem letzten Kontakt zur infizierten Person, sofern das zuständige Gesundheitsamt vorher keine Entscheidung bekannt gegeben hat.“

Das Gesundheitsamt weist auf diese Regelung der Grundverordnung nochmals ausdrücklich hin, weil es aufgrund der hohen Fallzahlen für die Mitarbeiter des Amtes nicht mehr möglich ist, alle Kontaktpersonen tagesaktuell anzurufen. Teilweise dauert es mehrere Tage. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sich Kontaktpersonen selbst beim Gesundheitsamt melden.

Kontakte hängen von mehreren Faktoren ab

Wer zählt als Kontaktperson? Jeder, der mit dem Infizierten engen, circa 15-minütigen Kontakt im Nahfeld von weniger als 1,5 Metern hatte, sowie jeder, der sich mit dem Infizierten circa 30 Minuten oder länger in einem geschlossenen Raum mit schlechter Lüftung aufgehalten hat, auch dann, wenn der Mindestabstand eingehalten war.

Ausführliche Darlegungen des Gesundheitsamtes

Die Behörde geht noch einmal im Einzelnen auf die Verhaltenshinweise bei einem positiven Corona-Test-Ergebnis ein:

Isolieren Sie sich selbst. Bleiben Sie zu Hause. Das Gesundheitsamt wird mit Ihnen in den kommenden Tagen die Dauer der Quarantäne telefonisch besprechen und auch schriftlich mitteilen.

Informieren Sie Ihren Arbeitgeber. Die schriftliche Mitteilung wird nachgereicht. Für die in Ihrem Haushalt lebenden Familienmitglieder wird in der Regel auch Quarantäne angeordnet, das heißt, sie sollen ab sofort auch zu Hause bleiben. Die Familienangehörigen könnten sich angesteckt haben.

Die Zeit zwischen einer Ansteckung und dem Ausbruch der Erkrankung beträgt circa fünf bis sechs Tage. Oft treten folgende Symptome der Erkrankung auf: Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Atemnot. Aber auch über andere Symptome wie Durchfall oder Kopfschmerzen wurde berichtet. Deshalb sollen Sie und alle Familienmitglieder ihre Gesundheit beobachten. Die im Haushalt lebenden Familienmitglieder sind Kontaktpersonen.

Ansteckungsverdächtige Zeit

Hauptübertragungsweg für die Erkrankung sind Tröpfchen oder Aerosole in der Luft. Deshalb ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen, die in der ansteckungsverdächtigen Zeit (ab zwei Tage vor Beginn der Symptome oder bei Personen ohne Symptome ab zwei Tage vor dem Testtermin – nur in diesem Zeitraum!):

direkten Kontakt zur infizierten Person hatten, vor allem Personen mit kumulativ mindestens 15-minütigem engen Kontakt (weniger als 1,5 Meter Abstand, kein Schutz durch Mund-Nase-Bedeckung), zum Beispiel im Rahmen eines Gesprächs oder

Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu Sekreten der oberen Luftwege, wie z.B. Küssen, Anhusten, Anniesen oder

Personen, die sich über eine längere Zeit (circa 30 Minuten) gemeinsam in einem schlecht gelüfteten Raum ungeschützt aufgehalten (etwa Feiern, gemeinsames Singen oder Sporttreiben in Innenräumen) oder

Personen in relativ beengter Raumsituation oder schwer zu überblickender Kontaktsituation mit der infizierten Person (z.B. Kitagruppe, Schulklasse) hatten.

Weitere Verhaltensgrundsätze

Informieren Sie ihre Kontaktpersonen. Empfehlen Sie diesen, sich auch zu isolieren, ihre Kontakte zu reduzieren und sich gesundheitlich zu beobachten.

Achten Sie darauf, ob die Personen wirklich in dem angegebenen ansteckungsverdächtigen Zeitraum Kontakt zu Ihnen hatten.

Überlegen Sie auch, ob dabei die Hygieneregeln eingehalten wurden.

Notieren Sie die Kontaktdaten dieser Personen für das telefonische Gespräch mit dem Gesundheitsamt. Für diese Kontaktpersonen wird das Gesundheitsamt auch schriftlich Quarantäne anordnen, wenn es erforderlich ist.

Die Kontaktpersonen werden in den nächsten Tagen vom Gesundheitsamt angerufen, wenn Sie ihm diese Personen benannt haben.

Kontaktmöglichkeiten zum Gesundheitsamt

Wer Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, muss dies unverzüglich dem Gesundheitsamt möglichst schriftlich anzeigen und sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Zur schriftlichen Meldung gelangen Sie: hier. (Es handelt sich um eine Internetseite des Thüringer Antragssystems für Verwaltungsleistungen – zuständig ist das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis)

Alle Personen, die nur einen Kontakt zu einer Kontaktperson und zu keiner infizierten Person hatten, müssen sich nicht isolieren im Sinn einer Quarantäne. Zur Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygieneregeln (Abstand, Händewaschen, Husten- und Niesen in die Armbeuge, Mund-Nase-Bedeckung und Lüften) sind alle Personen aufgefordert.

Das Virus ist leicht übertragbar; die Covid-19-Erkrankung kann mit leichten Symptomen oder auch sehr schwer verlaufen.

Wenn Sie sich sehr schlecht fühlen, kontaktieren Sie telefonisch einen Arzt. Wenn dieser nicht erreichbar ist, können Sie über die 116117 oder in lebensbedrohlichen Fällen über die 112 Hilfe holen.

Bitte denken Sie immer daran, den Arzt oder Rettungsdienst über ihren positiven Corona-Befund zu informieren! Schreiben Sie sich auf, wann Sie die ersten Symptome hatten und wann Sie zum Test waren.

Diese Fragen werden Ihnen die Mitarbeiter vom Gesundheitsamt stellen. Wenn Sie Fragen zum richtigen Verhalten haben, finden Sie weitere Informationen auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de unter dem Stichwort „Corona-Pandemie“ oder beim Robert-Koch-Institut (RKI).