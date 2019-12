Saale-Holzland: Kindergärten werden im neuen Jahr teurer

Die Kindergärten und Krippen in Eisenberg und in Nachbarkommunen sind gut ausgelastet. „Dem Bedarf an Betreuung in Kindertagesstätten können wir mit der Unterstützung der Kita-Träger entsprechen“, sagt Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Doch die Kosten für die Kindergärten, die im neuen Jahr auf die Kommunen zukommen, werden deutlich steigen.

Tariferhöhung für Kita-Erzieherinnen

Einer der Hauptgründe für die höheren Kosten sind Tarifanpassungen für die Erzieherinnen in den Kindergärten, die von freien Trägern geführt werden. Bei der Arbeiterwohlfahrt, die als größter Sozialverband im Saale-Holzland-Kreis auch die meisten Kindergärten in der Region betreibt, werden die Löhne für die Kita-Erzieherinnen ab dem 1. Januar 2020 um 5,5 Prozent steigen und ab dem 1. Januar 2021 um weitere 4,5 Prozent. Darüber hat der Awo-Geschäftsführer Rald Batz informiert.

Weitere Verbesserungen wird es geben mit der Einführung einer neuen Entgeltgruppe, verkürzten Kündigungszeiten für den Arbeitnehmer, schnellerer Steigerung des Urlaubsanspruches ab einer gewissen Betriebszugehörigkeit sowie höheren Zulagen bei Schicht- und Feiertagsarbeit.

„Tarifbedingte Kostensteigerungen gibt es bei allen freien Trägern, diese ziehen jetzt nach, nachdem der Tarif im öffentlichen Dienst bereits angehoben wurde“, erläutert Bürgermeister Kieslich im Zusammenhang mit den Haushaltszahlen der Stadt Eisenberg für das kommende Jahr. Der Zuschuss der Stadt Eisenberg an die freien Träger für die Kinderbetreuung in Kitas und Krippen steigt im kommenden Jahr auf 1,757 Millionen Euro. Für das zu Ende gehende Jahr 2019 sieht der Stadthaushalt einen Zuschuss von knapp 1,575 Millionen Euro vor. Neben den Tarifanpassungen ist eine höhere Zahl der zu betreuenden Kinder ein Grund für die Mehrkosten.

Auch auf die Gemeinden Crossen mit der Awo-Krippe „Clementinenhaus“ und Hartmannsdorf mit dem Awo-Kindergarten „Elstertalspatzen“ kommen im neuen Jahr höhere Zuschüsse für die Kinderbetreuung durch die freien Träger zu. In Crossen steigt der Zuschuss von 213.820 Euro in diesem Jahr auf 232.140 Euro im Jahr 2020. Der Gemeindehaushalt von Crossen ist zwar bisher nicht beschlossen. Der entsprechend geänderten Betriebsvereinbarung der Kommune mit dem freien Träger hat der Gemeinderat aber bereits zugestimmt.

In Hartmannsdorf steigt der Zuschuss für den Kindergarten-Betrieb von 527.640 Euro in diesem Jahr auf 618.390 Euro im neuen Jahr. Der Hartmannsdorfer Gemeinderat hat sich in zwei Sitzungen mit dem Thema beschäftigt. Vor einigen Wochen bereits hatte man zähneknirschend die angekündigten Kostensteigerungen zur Kenntnis genommen.

Höhere Elternbeiträge auf der Tagesordnung

In der folgenden Sitzung kurz vor Weihnachten sagte Bürgermeister Armin Baumert, die Awo habe der Gemeinde die Kostensteigerungen schlüssig erklären können. Sie kämen neben den Tarifsteigerungen für die Kindergärtnerinnen auch durch eine Neuvergabe von Reinigungsdiensten und Essenversorgung an Awo-eigene Gesellschaften zustande. Besonders die Qualität der Reinigung war zuvor mehrfach kritisch betrachtet worden.

In der Kreisstadt Eisenberg sowie in Crossen und Hartmannsdorf sind höhere Elternbeiträge zum anteiligen Ausgleich der Mehrkosten bislang kein Thema gewesen. In Hainspitz könnten die Eltern von Kindern, die die Awo-Kita „Parkwegmäuse“ besuchen, künftig etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. „Kurz vor Weihnachten wollte ich das Diskussionsthema nicht aufmachen“, sagt der Hainspitzer Bürgermeister Jörg Lehmann. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. Januar soll es aber auf die Tagesordnung kommen. Der Grund: Auch Hainspitz wird künftig mehr für den Betrieb des Kindergartens an den freien Träger zahlen müssen. Die Zahlen im Detail sollen in der Ratssitzung am 14. Januar und letztlich mit dem Haushaltsentwurf 2020 für die Gemeinde in einer folgenden Ratssitzung – voraussichtlich am 28. Januar – auf den Tisch gelegt werden.

„Aus eigener Kraft wird die Gemeinde die anstehenden Mehrkosten nicht bezahlen können“, weiß Bürgermeister Lehmann schon jetzt.