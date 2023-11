Saale-Holzland-Kreis ehrt langjährig engagierte Feuerwehrleute

Saale-Holzland-Kreis. Dankeschönveranstaltung für ehrenamtlich Tätige im Landkreis. Landrat würdigt die Leistungen der Feuerwehren.

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass alljährlich am Jahresende im Landratsamt eine Dankeschönveranstaltung für ehrenamtlich Tätige aus einem ausgewählten Bereich des Landkreises stattfindet. In diesem Jahr galt die Ehrung langjährig engagierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren.

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr”, unter diesem Motto stand somit die diesjährige Ehrenamtsveranstaltung des Saale-Holzland-Kreises. Vor etwa 50 anwesenden Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis sprach Landrat Andreas Heller (CDU) den Kameradinnen und Kameraden seinen Dank und seine Wertschätzung für ihren Einsatz aus: „Ihre Leistungen können gar nicht hoch genug geschätzt werden.“

Das älteste Feuerwehrfahrzeug war dieses TLF 15 Baujahr 1954 der Feuerwehr Stadt Hermsdorf. Foto: Martin Hauswald/Landratsamt

Bei zahlreichen Notsituationen Enormes geleistet

Die Wehren haben in diesem Jahr in zahlreichen Notsituationen, darunter bei mehreren Großbränden, Unfällen und weiteren Einsätzen Enormes geleistet, so zum Beispiel bei einem Brand am Netto-Einkaufsmarkt in Kahla am 26. März, bei einem Scheunenbrand in Rattelsdorf am 17. April, bei einem Brand an der „Kanone“ in Tautenhain am 2. Juni oder bei einem Waldbrand im Bereich vom Muna-Gelände bei Bad Klosterlausnitz am 5. Juli. Auch bei zahlreichen Einsätzen nach schweren Gewittern im Kreisgebiet am 17. August, bei dem Brand eines Vierseitenhofes in Zimmern am 13. September, dem Brand eines Wohnhauses in Serba am 28. September oder dem Großbrand in der Silbitzer Gießerei Anfang Oktober leisteten die Kameradinnen und Kameraden großen Einsatz. Dies seien lediglich einige Beispiele.

Hinzu kamen mehrere Großübungen, so am 25. Februar auf den Bahngleisen zwischen Kahla und Großeutersdorf sowie am 20. und 21. Oktober in Nickelsdorf und an der Elster.

Landrat Andreas Heller (2.v.r.) sowie Marcel Wagner (li.) und Sebastian Handke (re.) vom Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands ehren Evelin Groß, Hans-Rüdiger Pöhl und Silvio Preuß (v.l.). <p/> Foto: Martin Hauswald/Landratsamt

Feuerwehren im SHK gut aufgestellt

Die Feuerwehren im gesamten Saale-Holzland-Kreis seien gut aufgestellt, erklärte Kreisbrandinspektor Christian Meyfarth. Das haben die jüngsten Einsätze und die Großübung in Nickelsdorf gezeigt. Neben der technischen Ausstattung seien es besonders die Ehrenamtlichen, die die Sicherheit der Menschen im Landkreis gewährleisteten, so Meyfarth: „Dafür möchte auch ich Ihnen Danke sagen.“

Ähnlich äußerten sich auch Silvio Preuß, vom Kreisfeuerwehrband und Karsten Utterodt, Vorstand des Thüringer Feuerwehrverbandes, die den Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung auch nutzten, um Ehrungen an verdiente Feuerwehrleute aus dem Landkreis zu vergeben.

Diese Auszeichnungen wurden verliehen

• Gerhard Schulze: Großes Brandschutzehrenzeichen am Bande Stufe 2, 70 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

• Dieter Meinelt: Ehrenmedaille Thüringer Feuerwehr-Verband in Gold nach 15 Jahren Vorstandsarbeit im Kreisfeuerwehrverband SHK

• Rolf Meyfarth: Großes Brandschutzehrenzeichen am Bande, 50 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

• Ulrich Meyfarth: Deutsches Feuerwehrehrenkreuz in Bronze

• Uwe Witaseck: Goldenes Brandschutzehrenzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr

• Jens Schorcht: Goldenes Brandschutzehrenzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr

•Michael Döring: Silbernes Brandschutzehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr

• Peter Kulms: Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold

• Hans Rüdiger Pöhl: Präsentkorb für 30 Jahre Verbandsarbeit im Vorstand Kreisfeuerwehrverband

• Eveline Groß: Präsentkorb für Verbandsarbeit im Vorstand Kreisfeuerwehrverband

• Silvio Preuß: Ehrennadel der Dt. Jugendfeuerwehr in Gold

• Frank Neubauer: Großes Brandschutzehrenzeichen am Bande, 50 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

• Jürgen Haese: Großes Brandschutzehrenzeichen am Bande, 50 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

• Werner Bauer: Großes Brandschutzehrenzeichen am Bande, 50 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

• Michael Kieslich: Ehrennadel des Thür. Feuerwehrverbands

• Holger Schmook: Ehrennadel des Thür. Feuerwehrverbands