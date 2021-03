Saale-Holzland-Kreis gewinnt Einpendler

Viele Pendler kommen in den Saale-Holzland-Kreis.

Eisenberg/Jena. Über 11.000 Menschen fahren regelmäßig zur Arbeit in den Saale-Holzlandkreis. Die meisten kommen aus Jena und Gera

Laut aktueller Pendlerstatistik der Agentur für Arbeit Jena, die auch den Saale-Holzland-Kreis betreut, pendeln 11.204 Menschen zur Arbeit in den Landkreis.

Damit stieg die Zahl der Einpendler im Vergleich zu 2010 um 776, sodass zuletzt rund 42 Prozent aller regionalen Arbeitsplätze durch Einpendler besetzt wurden. „Beschreibt man die Entwicklung der Arbeitsplätze in den zurückliegenden zehn Jahren, kann man von Kontinuität im Landkreis reden. Das breite Unternehmensspektrum wirkt sich dabei stabilisierend aus und ist für Einpendler attraktiv“, meint die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur, Franziska Exner. Die meisten Einpendler kommen aus Jena (2727), Gera (1656), dem Landkreis Greiz (1418), dem Burgenlandkreis (1268) und dem Saale-Orla-Kreis (782). Sie arbeiten überwiegend im verarbeitenden Gewerbe mit Schwerpunkt Maschinenbau und der Herstellung von optischen Erzeugnissen, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Handel. Zwischen 2010 und 2020 stieg die Zahl der Auspendler um 493 auf 18.161. Die meisten Auspendler fahren nach Jena (9586), Gera (1463), Landkreis Greiz (805), ins Weimarer Land (700) und in den Burgenlandkreis (627). Sie arbeiten vor allem in der Herstellung von optischen Erzeugnissen, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Handel.