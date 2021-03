Saale-Holzland-Kreis: Keine Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Eisenberg/Jena. 2173 Männer und Frauen sind im März im Landkreis arbeitslos gewesen – über 300 mehr als vor einem Jahr.

Von einer Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt, wie es sie in den Jahren vor der Corona-Pandemie gab, könne man in diesem Jahr nicht ausgehen, schätzt Irena Michel, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Jena, die aktuelle Lage ein. „Betrachtet man Stellenzugänge und Entlassungen könnte man von einer vorsichtig positiven Entwicklung sprechen. Allerdings sichert Kurzarbeit nach wie vor einen Großteil der Beschäftigung in unserer Region. Weiterhin fehlt die Arbeitskräftenachfrage aus den Bereichen Handel, Gastronomie und Tourismus.“

Im Saale-Holzland-Kreis sind im März 2173 Männer und Frauen arbeitslos gewesen, 52 weniger als im Februar, aber 328 mehr als vor einem Jahr. Davon galten 759 Arbeitslose als langzeitarbeitslos, 234 Personen mehr als vor einem Jahr. Als langzeitarbeitslos gilt, wer länger als ein Jahr arbeitslos ist.

Im Vergleich zum Vormonat sank die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf fünf Prozent. 329 Personen meldeten sich im vergangenen Monat arbeitslos. Davon kamen 158 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. Im Gegenzug beendeten 388 Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 200 Personen eine Erwerbstätigkeit auf.

Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 143 neue Stellen gemeldet, drei Stellen mehr als im Februar, aber 84 weniger als im Vorjahr. Aktuell befinden sich damit für den Saale-Holzland-Kreis 763 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Im Landkreis gingen im März vergleichsweise wenig neue Anzeigen auf Kurzarbeit ein: 15 Unternehmen zeigten für 245 Mitarbeiter vorsorglich Kurzarbeit an.