Saale-Holzland-Kreis: Linke hat neuen Vorstand gewählt

„Der Kreisverband der Linken hat sich nach der Auswertung der Landtagswahl eine neue Vorstandsstruktur gegeben und einen neuen Vorstand gewählt“, so die Partei in einer Pressemitteilung. Nach zehn Jahren als Kreisvorsitzender habe Markus Gleichmann für diesen alleinigen Posten nicht erneut kandidiert. Mit Lisa Beckmann, Markus Gleichmann und Knut Meenzen habe der Kreisverband nun drei gleichberechtigte Sprecher, welche im geschäftsführenden Vorstand durch die im Amt bestätigte Schatzmeisterin Gudrun Weiland ergänzt werden. Weitere Beisitzer sind Steffen Much, Erika Hänseroth, Max Viereck, Johanna Kranert, Uwe-Georg Müller, Monika Schamun und Franziska Reich. „Nach den überaus guten Wahlergebnissen zur letzten Landtagswahl, hat sich der neue Vorstand nun in den kommenden zwei Jahren die Aufgabe gestellt, die breite Wählerbasis gerade auch im ländlichen Raum abzuholen und zukünftig mehr Angebote zum politischen Austausch zu machen“, heißt es. Zur Gesamtmitgliederversammlungen am Sonnabend hätten auch drei neue Mitglieder begrüßt werden können.