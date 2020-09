Das ehemalige Gelände der Wurstfabrik EWU in Eisenberg soll für Wohnen , Gewerbe und Verwaltung entwickelt werden . Dafür führen die Eigentümern Landesentwicklungsgesellschaft LEG und die Stadt Eisenberg Gespräche. Das Landratsamt ist interessiert weitere räume zu nutzen

Eisenberg. Der rund 12 Millionen Euro teure Verwaltungssitz soll in der Kreisstadt entstehen.

Es dürfte eines der größten Bauprojekte in der jüngeren Geschichte der Kreisstadt werden: Beauftragte doch der Kreistag Saale-Holzland Landrat Andreas Heller (CDU) auf seiner Sitzung in der Eisenberger Stadthalle, eine Ausschreibung für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in der Kreisstadt vorzubereiten.