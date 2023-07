Saale-Holzland-Kreis: Vorberatende Ausschüsse im Kreistag bleiben nicht-öffentlich

Saale-Holzland-Kreis. Warum die Mehrheit der Kreistagsmitglieder gegen einen Antrag von SPD und Linke/Grüne gestimmt hat.

Nachdem der Thüringer Landtag die Kommunalordnung Ende März geändert und beschlossen hat, dass auch vorberatende Ausschüsse öffentlich tagen dürfen, kam das Thema auch bei der vergangenen Kreistagssitzung des Saale-Holzland-Kreises zur Sprache.

Bisher sind im Landkreis die Sitzungen von drei von acht Ausschüssen mit einem öffentlichen Teil versehen: Jugendhilfeausschuss, Kreisausschuss und Werkausschuss. Einen entsprechenden Antrag, dies in der Geschäftsordnung zu ändern, hatten die Fraktionen SPD und Linke/Grüne eingebracht. Die Beschlussvorlage begründete SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Lippert vor dem Gremium damit, dass somit „demokratische Prozesse nachvollziehbarer“ werden könnten, wenn auch vorberatende Ausschüsse öffentlich tagen würden. Bürgerinnen und Bürger könnten auf diese Weise besser verstehen, wie Entscheidungen zustande kommen. Entscheidungsfindungen würden also transparenter werden. Die Beschlussvorlage der beiden Fraktionen sieht vor, dass Beratungen der Ausschüsse grundsätzlich öffentlich stattfinden, es sei denn, es liegen Gründe vor, die eine nicht-öffentliche Beratung erforderlich machen. Dazu gehören etwa Grundstücks- oder Personalangelegenheiten oder die Vergabe von Aufträgen.

Michael Kieslich kritisiert„Schaufensterantrag“

Niemand aus dem Gremium meldete sich zum Antrag zu Wort, weshalb direkt abgestimmt wurde: mit 12 mal ja, 20 mal nein und sieben Enthaltungen wurde abgelehnt. Unter anderem die CDU als größte Fraktion im Gremium hatte gegen den Antrag gestimmt. Auf Nachfrage begründet Fraktionsvorsitzender Michael Kieslich die Entscheidung damit, dass nicht-öffentliche Sitzungen offene und unbefangene Diskussionen ermöglichen sollen. „Der Sinn dieser Regelung besteht vor allem darin, den jeweiligen Ausschussmitgliedern die Möglichkeit zu geben, zur Vertiefung und zur Verbreiterung der Meinungsbildung auch einmal „ins Unreine“ zu diskutieren“, führt er aus. Zudem würden in diesen vorberatenden Ausschüssen keine Beschlüsse gefasst, sondern lediglich Empfehlungen entwickelt. Bei einer beschlussmäßigen Behandlung könne dann die Öffentlichkeit im beschließenden Ausschuss oder Kreistag die tatsächlich ablaufende Entscheidungsfindung beobachten. Aus seiner Sicht werde die bestehende Geschäftsordnung der gebotenen Transparenz gerecht. Der Änderungsantrag der SPD und Linken/Grünen vermittele einen falschen Eindruck und sei damit als „Schaufensterantrag“ abzulehnen gewesen.

Patrick Frisch, Vorsitzender der FDP-Fraktion, die ebenfalls abgelehnt hatte, verweist auf Nachfrage zunächst darauf, dass das öffentliche Interesse an den schon öffentlich tagenden beschließenden Ausschüssen in dieser Legislatur bisher „leider nur sehr überschaubar war“. Gegen den Antrag, auch vorberatende Ausschüsse öffentlich tagen zu lassen, argumentiert er, dass es in den Ausschüssen möglich sein müsse, alle Blickwinkel und Fragen vollständig zu erörtern, ohne dass ständig darüber diskutiert werde, ob Themen nun Vertraulichkeit oder Datenschutz berühren und deswegen die wieder die Nicht-Öffentlichkeit hergestellt werden müsse. Der Kreistag sei das Zentrum der politischen Meinungsbildung, des inhaltlichen Wettbewerbs der Argumente und der finalen Beschlussfassung. Zudem werde auf der Homepage des Landkreises bereits ein BürgerInfo-System bereitgestellt, das größtmögliche Transparenz herstellt. Dort können Beschlussvorlagen, Tagesordnungen, Protokolle aller Kreistagssitzungen und beschließenden Ausschüsse eingesehen werden. Auch die Fraktionen des Kreistages seien für Anliegen aus der Bevölkerung erreichbar.

In der gelebten Praxis würden in vorberatenden Ausschüssen keine politischen Vorfestlegungen stattfinden, sondern „nur die inhaltliche Grundlage für Beratungen in jeweiligen Fraktionssitzungen“ gebildet.

Es gebe natürlich Argumente gegen öffentliche Ausschusssitzungen, räumt Markus Gleichmann, Fraktionsvorsitzender der Linken/Grünen im Kreistag, auf Nachfrage ein. Kreistagsmitglieder könnten sich durch die Öffentlichkeit etwa eingeschüchtert fühlen oder sich entsprechend präsentieren wollen, was offene Debatten erschwere.

Thema soll zur Kreistagswahl aufgenommen werden

Man habe das Argument abgewogen und als nicht ausreichend beurteilt. Die vorgeschlagene Änderung hätte das demokratische Verständnis im Landkreis stärken können, sagt er. Man habe so die Bürgernähe erhöhen und das Vertrauen in politische Prozesse stärken wollen. „Denn gerade die aktuelle Situation mit den Montagsdemonstranten zeigt, wie wichtig Transparenz in der Kommunalpolitik ist. Auch wenn wir größtenteils nicht mit dem übereinstimmen, was von den Initiatoren gesagt wird, so erkennen wir sehr wohl, dass es notwendig und wichtig ist, dass die Menschen wissen, warum und auf welcher Grundlage Politik (egal welche Ebene) entscheidet“, sagt Gleichmann. Man werde das Thema nun als wichtigen Punkt für die Kreistagswahl im kommenden Jahr aufnehmen.