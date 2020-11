Saale-Holzland-Kreis: Wenn es eng wird im Schulbus

Aus Anlass des Schulstarts nach Ende der Herbstferien in Thüringen hat die Landeselternvertretung eine Mitteilung veröffentlicht, in der angesichts der Vielzahl neuer Corona-Infektionen auch ein Forderungskatalog aufgestellt wurde. Eine Kernpunkt darin war eine bessere Organisation des Schülertransports: „Thüringenweit erleben wir überfüllte Schulbusse – hier sind die Schulträger in der Pflicht, mehr Fahrzeuge anzufordern, gegebenenfalls nach Schulen getrennt, um auch im Schülertransport Hygienevorgaben durchsetzen zu können“, hieß es da. Ähnliche Sorgen teilen auch Eltern und Schüler im Saale-Holzland-Kreis.

Ein Leser (Name der Redaktion bekannt) wandte sich mit seinen Befürchtungen an die Redaktion und beschrieb dabei volle Busse, in denen keine Abstände eingehalten werden können, als mögliches „Superspreader-Event vom Feinsten“. Konkret verwies er dabei auf die Schülerbeförderung vom Friedrich-Schiller-Gymnasium in Eisenberg. „Da werden 60 bis 70 Schüler, die vorher säuberlich getrennt wurden und Abstände eingehalten haben in einen Bus gepresst“, meinte der Mann etwa mit Blick auf die Linie 440 der JES Verkehrsgesellschaft, die um 13.20 Uhr von Eisenberg in Richtung Camburg aufbricht. Schule und Landrat seien darüber informiert, aber keiner tue etwas. In Corona-Zeiten sei das untragbar und Infektionen nur eine Zeitfrage. „Wir haben Angst, unsere Kinder dort wieder mitfahren zu lassen“, hält der Vater fest.

Schülerin nennt Situation belastend

Am Eisenberger Busbahnhof warteten am Dienstag um 13.20 Uhr tatsächlich einige Schüler auf die Linie 440. Es schienen zwar keine 60 zu sein, aber dennoch wurde das Problem offenbar, dass Abstände im Schulbusverkehr derzeit nur bedingt umsetzbar sind. Eine Schülerin des Gymnasiums berichtete auf Nachfrage, die Situation sei belastend. Mit Ausnahme der Zeit im Unterricht müssten die Schüler auf dem Schulgelände und im Bus quasi die ganze Zeit eine Maske tragen. „Manche fahren 45 Minuten mit dem Bus.“

Sie verstehe zwar, dass es wichtig sei, die Schulen und die Bildung am Laufen zu halten, die Schüler machten sich aber angesichts voller Klassenräume und Busse Sorgen vor einer Ansteckung. Das sei schließlich auch ein Risiko für die Lehrkräfte. Die Schülerin könne sich gar vorstellen, wieder Klassengrößen zu reduzieren, oder im Zwei-Wochen-Rhythmus Präsenzunterricht zu haben. Das sei zwar im Frühjahr auch kein Spaß gewesen, aber der Situation angemessen.