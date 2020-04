Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Holzland: Lesen daheim für die Hörzeitung

Wegen der Corona-Pandemie musste erstmalig in der Geschichte der Hörzeitung für Sehbehinderte im Saale-Holzland-Kreis dieses medienpädagogische Projekt ausgesetzt werden. „Die März-Ausgabe 2020 ist ausgefallen und somit die 132. Produktion aufgrund der Ereignisse und der geschlossenen Schulen ersatzlos gestrichen worden“, sagt Detlef Poller vom Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg, das das Projekt betreut. Nun soll die Arbeit an der Hörzeitung wieder aufgenommen werden.

Die Idee: Junge wie auch ältere Menschen nehmen Texte für die Hörzeitung zu Hause auf und schicken die Mitschnitte zur weiteren Produktion an das Jugendzentrum Wasserturm. Dort könnte die CD mit der Hörzeitung zum Monatsende fertiggestellt werden, so Poller.

Wer einen Text einlesen möchte, kann sich per E-Mail an wasserturm@bildungswerk-blitz.de wenden. Auf gleichem Wege will Poller die Texte zum Lesen und Mitschneiden verschicken. Die Aufnahme sei am heimischen PC in der Regel problemlos zu bewältigen, so Poller. Technische Hilfe, etwa Fragen nach einem Aufnahmeprogramm oder dem Abspeichern als mp3 sowie zum Verschicken der fertigen Datei, könne unter der gleichen Mailadresse angefragt werden. Auch auf der vom Wasserturm unter offenejugendarbeiteisenberg.detlef gibt es den Support.

Die fertige April-2020-Ausgabe soll am Ende des Monats an blinde und sehbehinderte Menschen im Saale-Holzland-Kreis auf CD verschickt werden. Bei Interesse kann aus Kostengründen statt der CD ein Link verschickt werden, über den sie sich die komplette Produktion aus dem Netz herunterladen lässt.

Die Hörzeitung „Holzland – hör mal…“ ist das bisher längste Projekt des Jugendzentrums Wasserturm in Eisenberg. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen – Kreisgruppe Saale-Holzland. Seit Anfang 2008 wird in der Eisenberger Jugendeinrichtung monatlich eine CD produziert, auf der Artikel der regionalen Presse, vornehmlich der Ostthüringer Zeitung, sowie sonstige Monatsrubriken wie etwa die „Sage aus dem Saale-Holzland-Kreis“ oder die „Holzlandgeschichten“ (in holzländischer Mundart) zu hören sind. Aufgesprochen werden sie von Schülerinnen und Schülern des Förderzentrum Hainspitz sowie der Regelschule Eisenberg und sonstigen freiwilligen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.