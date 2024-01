Saale-Holzland: Mit alten Meistern ins neue Jahr

Gottes Wort, Fürbitten, Segen und traditionelle irische Weisen gab es am Silvestertag in der Stadtkirche Eisenberg zu hören.

Eisenberg/Schlöben Besinnlichkeit und Romantik standen im Mittelpunkt zweier Kirchenkonzerte in Eisenberg und Schlöben bei Stadtroda. In der Stadtkirche Eisenberg stimmten irische Klänge, in der Schlöbener Dorfkirche ein junger Cellist auf den Jahreswechsel ein

So gut wie zur irischen Musik mit Besinnung am Sonntag ist die Stadtkirche St. Peter Eisenberg sicherlich nicht immer besucht. Etwa 200 Besucher hatten sich in der Kirche eingefunden. Seit mehr als zehn Jahren gehört das Ensemble, bestehend aus Dorothea Gruppe (Violine), Sabine Richard und Uta Neubert (beide Ukulele, Percussion) sowie Sabine Nebe (Harfe), Michael Schmidt (Gitarre) und Annett Christoph (Sopranflöte), zur Tradition am Silvestertag. Zwischen der Predigt zur Jahreslosung, Fürbitten und Segen erklangen Jigs, Reels und Polkas sowie andere irische und schottische Tänze.

Musik und Gottesworte bei brennenden Kerzen und dem imposanten Weihnachtsbaum erzeugten am Nachmittag des 31. Dezember eine feierliche Atmosphäre in der Stadtkirche, die Kirchenbesucher lauschten andächtig. Am Ende sangen alle gemeinsam „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Szenenwechsel. Auch in der Dorfkirche von Schlöben ging es am Silvesternachmittag sehr feierlich zu. Im gut besuchten Gotteshaus spielte der 17-jährige Cellist Maxime Grizard Bach und andere Meister der Klassik. Die Fahrzeuge im Außenbereich der Kirche kündeten davon, dass auch Gäste aus Jena und außerhalb des Saale-Holzland-Kreises den talentierten Nachwuchsmusiker hören wollten.

In Schlöben begeisterte Cellist Maxime Grizard mit alten und neuen Meistern der Klassik. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Der junge Mann, weißes Hemd, schwarze Fliege, zeigte keine Spur von Nervosität. Souverän moderierte er sein eigenes Programm, ohne ein Wort abzulesen oder den Faden zu verlieren. Zu den Meistern, die er spielte, wusste er kleine, kurzweilige Episoden zu erzählen. Erstaunlich, welche Töne der Musikstudent seinem Cello zu entlocken vermochte. Mal ließ er es leise weinen, dann wieder kraftvoll aufbegehren. Da lauschten sogar die jüngsten Besucher.

Wer sich am Silvesterabend mit Kultur auf den Jahreswechsel einstimmen wollte, hatte keinen Fehler gemacht, nach Eisenberg oder Schlöben zu kommen. Beide Orte boten hörenswerte Konzerte..