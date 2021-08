Saale-Holzland: Neue Fördermöglichkeiten für Familien-Projekte

Eisenberg. Externe Steuerungsgruppe zum Landesprogramm hat sich im Saale-Holzland konstituiert. Das Ziel ist die Verbesserung der Lebensbedingungen

In dieser Woche fand die konstituierende Sitzung der Externen Steuerungsgruppe zur Umsetzung des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) im Saale-Holzland-Kreis statt. In der Stadthalle Eisenberg konnten Kathrin Nestler, Abteilungsleiterin Soziales, Jugend und Gesundheit der Kreisverwaltung, Jugendamtsleiter Friedrich Semmler, Sozialamtsleiter Dominique Voigt und Sozialplanerin Madleine Neumann dazu insgesamt 18 Akteure begrüßen, darunter Vertreter des Landratsamtes, der freien Wohlfahrtspflege, von Sozialträgern und Ausschüssen.

Familie ganzheitlich und generationenübergreifend gedacht

Seit dem 1. Juni 2021 befinde sich der Saale-Holzland-Kreis in der sogenannten Stufe 3 des LSZ, heißt es aus dem Landratsamt. Das Landesprogramm strukturiere seit 2019 die Familienförderung in Thüringen neu. Ziel ist die Entwicklung einer demografiefesten und nachhaltigen Sozial- und Bildungsinfrastruktur für Familien. Wurden in den bisherigen Stufen bereits bestehende Projekte gefördert, können nun auch neue familienbezogene Maßnahmen eine finanzielle Zuwendung erhalten. „Wir haben nun die Möglichkeit, weitere bedarfsgerechte Maßnahmen und Projekte im Landkreis zu fördern, die die Lebensbedingungen von und in Familien verbessern oder erhalten“, erklärt dazu Sozialplanerin Madleine Neumann und betont: „Familie meint dabei alle Menschen – von den Jüngsten bis zu den Hochbetagten.“

Mit einem Beschluss des Kreistages im Juni wurde geregelt, dass eine Externe Steuerungsgruppe gebildet wird, die die Interne Steuerungsgruppe der Kreisverwaltung bei der Umsetzung des Landesprogramms berät und unterstützt. Sie regelt vor allem das Verfahren von der Einreichung von Projektskizzen bis zum Bewilligungsbescheid. Eine Kooperationsvereinbarung wurde in der Sitzung unterzeichnet. Sogleich wurden die ersten Antragsskizzen für Projekte bewertet und zur Förderung an den Landrat oder den Jugendhilfeausschuss empfohlen. Gemäß der Förderrichtlinie seien gemeinnützige Träger und Vereine, Verbände der Wohlfahrtspflege, kirchliche Träger sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden antragsberechtigt.

46.000 Euro für erste Projekte

Bis zum Termin 16. Juli wurden im Landratsamt demnach elf Antragsskizzen eingereicht. Für alle Projekte sind insgesamt knapp 46.000 Euro Fördermittel angezeigt, die auch zur Verfügung stehen. Die Steuerungsgruppe stimmte zu, zehn Projekte zur Förderung in 2021 zu empfehlen und eines für 2022 vorzubereiten. Darunter sind mehrere Ideen, die die Begegnung der Generationen fördern sollen, zum Beispiel in einem Begegnungscafé, einem Begegnungsplatz oder einem Garten. Eine weitere Idee ist die eines Dorfkümmerers, ein Projekt, das in anderen Landkreisen über das Landesprogramm schon bekannter geworden ist. Dorfkümmerer sollen als Ansprechpartner in der Gemeinde niedrigschwellige Hilfen anbieten, für Begegnungen in der Gemeinschaft sorgen und der Vereinsamung entgegenwirken. Weitere Antragsskizzen betreffen Beratungs-, Unterstützungs- sowie Bildungsmöglichkeiten im Landkreis.

Die zehn Einreicher der Antragsskizzen werden jetzt aufgefordert, einen vollständigen Antrag einzureichen. Die Entscheidung über die Förderung treffen Landrat oder Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am 9. September. Von August bis Oktober soll der erste Projektaufruf für das Jahr 2022 gestartet werden, bei dem wieder neue Anträge gestellt werden können. Die nächste Beratung der Externen Steuerungsgruppe findet voraussichtlich im November 2021 statt, heißt es aus dem Landratsamt.