Am Montag haben das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises und die Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH einen Stromliefervertrag unterzeichnet, wonach die Kreisbehörde in den kommenden drei Jahren erneut Ökostrom vom örtlichen Anbieter beziehen wird.

Landrat Andreas Heller (CDU), Stadtwerke-Geschäftsführerin Bettina Pohl und Ines Knof vom Vertrieb Sondervertragskunden zeigten sich bei der Unterzeichnung zufrieden, die Zusammenarbeit fortführen zu können. Denn die Partnerschaft erlaube es auch, neue Verfahren auszutesten. Gemeinsam wolle man in Kürze einen Schritt in die Zukunft der digitalen Verwaltung machen.

wettbewerbsfähigen Preise und individueller Service

Aber von vorn: Der Kreistag hatte in seiner September-Sitzung den Zuschlag für die europaweit ausgeschriebene Stromlieferleistung zugunsten der Stadtwerke erteilt. „Die Stadtwerke haben bisher stets Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bewiesen“, erklärte Landrat Heller. Bettina Pohl betonte: „Neben wettbewerbsfähigen Preisen garantieren die Stadtwerke Eisenberg einen individuellen Service bei der Abwicklung der Vertragsbeziehung durch unsere erfahrene Sonderkundenbetreuerin, Ines Knof. Das Unternehmen werde im Zeitraum von Anfang 2021 bis Ende 2023 elektrische Energie aus erneuerbaren Energien für insgesamt 106 Stromabnahmestellen in Verantwortung des Landratsamtes liefern. Dazu gehören auch die Schulen. Alles in allem belaufe sich der jährliche Stromverbrauch hierbei auf rund 2,2 Millionen Kilowattstunden. Der Ökostrom stamme aus europäischen Wasserkraftwerken.

Strom im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro

Aufseiten der Verwaltung begrüßten auch Steffen Grosch, Amtsleiter für Zentrale Dienste, und Energiemanager Christian Fischer den Vertragsabschluss. Zwei Bieter hätten sich an dem rein elektronischen, europaweiten Ausschreibungsverfahren beteiligt. Der Vertrag umfasse über die drei Jahre Strom im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro. Weiter mit den Stadtwerken Eisenberg arbeiten zu können sei eine Arbeitserleichterung und besonders zeitsparend, sagte Fischer. In diesem oder im kommenden Monat wolle man gemeinsam erstmals die Umstellung auf eine elektronische Rechnung testen. Seit Mai werde das vorbereitet. Das sei nicht nur mit Blick auf die Zukunft der digitalen Verwaltung gesetzlich vorgeschrieben, sondern angesichts der Vielzahl an Einzelrechnungen, die zudem immer komplizierter würden, auch grundsätzlich sinnvoll.