Saale-Holzland seit zwölf Tagen ohne Corona-Fall

Eisenberg. Auch am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt des SHK keine neuen Corona-Fälle gemeldet.

Der Inzidenzwert liegt seit zwölf Tagen bei null. Vor einem halben Jahr hatte der Landkreis mit den höchsten Infektionszahlen und Inzidenzwerten zu kämpfen: Am 12. Januar waren 402 Fälle im Landkreis bestätigt, 1723 Menschen befanden sich in Quarantäne, der Inzidenzwert lag bei 337.

Der höchste Inzidenzwert war am 4. Januar – mit 353. Seither ist er in Wellen, aber zuletzt kontinuierlich gesunken: Am 6. Februar lag er erstmals wieder unter 100 (bei 94). Am 23. Juni wurde der vorerst letzte Corona-Fall im Landkreis gemeldet.