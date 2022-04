Saale-Holzland und Jena: Freunde der Fuchsie starten ins Jahr

Jena/Stadtroda. Pflanzenmarkt in Dornburg und Dauerausstellung im Zeitzgrund

„Unser Freundeskreis ist auch in die Jahre gekommen“, sagte Ralf Voigt aus Jena. Er ist seit 2019 der Vorsitzende des Thüringer Freundeskreis der Fuchsienzüchter. Einige der 14 Züchter sind schon 80 Jahre und älter, andere 75. Und das bekommt Ralf Voigt im Moment zu spüren. „Die Resonanz der Mitglieder auf unsere Angebote in diesem Jahr ist doch sehr überschaubar“, sagte Voigt.

Dabei machte gerade das Corona-Jahr 2021 Mut. Beim Aufbau der Fuchsien-Dauerausstellung auf dem Gelände des Brauereigasthofes „Ziegenmühle“ im Zeitzgrund zählte Voigt so viele Mitglieder wie noch nie. Und auch die Teilnahme bei der Bundesgartenschau (Buga) 2021 war aus seiner Sicht ein Höhepunkt im Vereinsleben.

Am 7. Mai erfolgt der Startschuss für die Aktivitäten im Jahr 2022. Auf den Dornburger Schlössern gibt es eine Pflanzenbörse. Am 24. Juni wird die Dauerausstellung im Zeitzgrund eröffnet. Wohl ausfallen wird in diesem Jahr die traditionelle Pflanzenbörse des Freundeskreises. „Ich habe den Mitgliedern verschiedene Vorschläge unterbreitet. Leider ohne Erfolg. Mit Stand jetzt wird es keine Pflanzenbörse geben. Das bedauere ich sehr. Aber es bringt nichts, wenn meine Frau und ich die einzigen sind, die sich daran beteiligen“, sagte Voigt.

Über das Jahr 2022 hinaus wollte er noch nicht blicken. „Es ist alles in Veränderung, auch bei unseren Mitgliedern. Da ziehen Mitglieder um oder verkleinern ihre Zucht.“

Und wie sieht es mit Nachwuchs-Züchtern aus? Diese Frage überrascht Voigt. „Es ist sehr schwierig, junge Leute für unseren Verein zu gewinnen. Kaum einer will sich heute wirklich binden über Jahre. Dieses Problem haben wir aber nicht exklusiv. Mit dieser Entwicklung haben viele Vereine zu kämpfen. Ich habe da auch keine Lösung parat, wie man diesen Trend entgegen wirken kann“, sagte der Vorsitzende.