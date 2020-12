Saale-Holzland: Verdienstvolle Heimatforscher gewürdigt

Auch wenn der Kreisheimattag in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden konnte, so wurde trotzdem ein Heimatpflegepreis des Saale-Holzland-Kreises vergeben – genauer gesagt zwei: an Manfred Serfling aus Tautenhain und Rainer Berthelmann aus Hummelshain.

Landrat Andreas Heller (CDU) übergab den Preis im Beisein des Kreisheimatpflegers Hans-Jürgen Haase an Manfred Serfling aus Tautenhain. Berthelmann, der aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, bekommt den Preis später nachgereicht.

Abgestimmt über die eingereichten Vorschläge hatte ein vierköpfiges Gremium. Die Preise sind mit je 300 Euro dotiert, die auch in diesem Jahr von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland-Kreis gesponsert wurden. Die Sparkasse unterstützt die Heimatpflege traditionell auch bei der Herausgabe der jährlichen Nachlesebroschüre des Kreisheimattages.

Manfred Serfling unterstützte überaus engagiert zahlreiche Projekte der Chronikarbeit sowie die Erforschung der Heimatgeschichte im Landkreis dank seines umfangreichen fachlichen Fundus, der „Heimatgeschichtlichen Sammlung zu Tautenhain“. Er übernahm diese Sammlung von seinem Vater und erarbeitet diese akribisch weiter. Die Sammlung sei ein außergewöhnlicher Fall in der Heimatforschung, da sich eine große Anzahl an Originalstücken der Ortsgeschichte noch im Ort selbst befindet und aufbewahrt wird. „Dank seines umfänglichen Wissens in der Ordenskunde sowie über das Sanitätswesen der Region engagierte sich Serfling grundlegend bei der Vorbereitung der Ausstellung ‚100 Jahre - Sanitätskolonne Eisenberg‘“, schreibt Bernd Greibich aus Eisenberg, der Serfling für den Heimatpflegepreis vorgeschlagen hatte. „Seine Kenntnisse in der Ordenskunde und die damit verbundenen Strukturen der politischen Gliederungen unseres Landes sind weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt.“

Sanierung des Jagdschlosses

In Vorbereitung des 725-jährigen Jubiläums von Tautenhain im Jahr 2010 gab Manfred Serfling als Autor in Zusammenarbeit mit anderen Heimatforschern die Ortschronik von Tautenhain heraus. Angesichts seiner Verdienste in der Erforschung der Geschichte seines Heimatortes wurde er am 8. November 2012 vom Bürgermeister zum „Ortschronisten von Tautenhain“ berufen.

Rainer Berthelmann, vor vielen Jahren nach Hummelshain gezogen, richtete 1998 gemeinsam mit seiner Frau auf dem eigenen Grundstück ein Museum für Alltagsgegenstände aus vergangenen Zeiten ein, das „Tante Irma Museum“. Aus Platzmangel zog das Museum 2016 mit Unterstützung vieler helfender Einwohner von Hummelshain in den herzoglichen Wirtschaftshof „Altes Gut“. Am 7. September 2016 wurde das Museum am neuen Standort eröffnet, und es gründete sich der Museumsclub mit 20 Mitgliedern und Berthelmann als Vorsitzendem. Die Sammlung von Exponaten spiegelt das Leben, Arbeiten und Wohnen der Menschen in Thüringen und der Region in den letzten 200 Jahren auf einer Fläche von 350 Quadratmetern wider. Unter anderem beleuchtet wird auch die Geschichte des ehemaligen Jugendwerkhofs im Neuen Schloss Hummelshain.

Schwerpunkte seiner Arbeit für das Museum waren beziehungsweise sind die Erarbeitung einer Museumskonzeption, Öffentlichkeitsarbeit, die Präsentation der kundig aufgebauten Sammlung, die Organisation von Sonderausstellungen und Vorträgen über historisches Handwerk und Thüringer Mundarten, die Durchführung von Veranstaltungen, Führungen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten mit Schauvorführungen des schon teilweise verloren gegangenen historischen thüringischen Handwerks sowie die Schaffung von Barrierefreiheit.

Seit 1998 ist Berthelmann Mitglied des Fördervereins Schloss Hummelshain und derzeitig dessen 2. Vorsitzender. Hier engagiert er sich vor allem für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, die Erarbeitung virtueller Führungen durch das Alte und Neue Jagdschloss gemeinsam mit anderen Mitgliedern sowie die Herausgabe umfangreicher Vereinspublikationen in Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Hohberg aus Hummelshain.

Mit zahlreichen Aktivitäten gelang es dem Förderverein, vom Freistaat und dem Bund erhebliche Fördermittel für die dringend notwendige Erhaltungssanierung des Neuen Jagdschlosses Hummelshain zu erhalten.