Saale-Holzland: Waffenbehörde nur dienstags erreichbar

Eisenberg. Anträge können Bürger des Saale-Holzlands aber auch per Mail einreichen

Die untere Waffenbehörde ist bis auf weiteres nur eingeschränkt telefonisch erreichbar immer dienstags 8 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr unter Rufnummer 036691/538. Eine persönliche Vorsprache bei der unteren Waffenbehörde ist grundsätzlich nicht erforderlich. Ein- und Austragungen von Waffen und die Erfüllung der Anzeigepflichten nach dem Waffengesetz können postalisch oder per E-Mail an ordnung@lrashk.thueringen.de erledigt werden. Bürger können ihre Unterlagen aber auch in der Zentralen Poststelle des Landratsamtes in Eisenberg, Im Schloß, Haus 1, abgeben bzw. rund um die Uhr im dortigen Fristenbriefkasten hinterlegen.