Saale-Holzland: Wahl in Ausschuss für Jugendhilfe

Zur Kreistagssitzung am Mittwochabend in der Eisenberger Stadthalle ist das Kreistagsmitglied Michael Seim (AfD) als stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss des Kreises gewählt worden. Die Wahl erfolgte in geheimer Abstimmung. Von den 37 abgegebenen Stimmen erhielt der AfD-Vertreter 29 gültige Stimmen. Acht abgegebene Stimmen waren ungültig.

Nachrücker verpflichtet

Zudem verpflichtete Landrat Andreas Heller (CDU) zu Sitzungsbeginn Wulf Xylander (Linke/Grüne) und Michael Döring (CDU) als neue Kreistagsmitglieder. Sie sind nachgerückt für ausgeschiedene Mitglieder des Kreistags.