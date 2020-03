Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Säulen im Turm der Eisenberger Stadtkirche werden geschützt

Mit Hilfe eines Hubsteigers haben Dachdecker und Klempner aus Königshofen und Gera am Montag in luftiger Höhe am Turm der Eisenberger Stadtkirche gearbeitet. Der Grund: In den Dachreiter war Feuchtigkeit eingedrungen.

Dachdecker und Klempner aus Königshofen und Gera verkleiden die Dachreiter aus Eichenholz zum Schutz mit Titan-Zink-Blechen. Foto: Foto: Angelika Munteanu

„Deshalb werden die Aufrichtersäulen unter der Turmspitze jetzt geschützt“, erläutert der Bauberater des Kirchenkreises Eisenberg, Ulrich Sittner.

Schutz vor Wind und Wetterfür das Eichenholz

Die acht Säulen, die mit dem Neubau der Turmspitze im Jahr 2003 auf dem Kirchturm errichtet wurden, sind etwa neun Meter lang und aus Eichenholz. Um das Eichenholz für die Zukunft vor Wind und Wetter zu schützen, werden sie mit Titan-Zinkblech eingekleidet. Das Blech ist wegen der Optik vorverwittert.